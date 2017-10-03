Путин: Россия поможет Замбии построить центр ядерной науки

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Москва, 3 октября. Россия поможет Замбии создать центр ядерной науки и технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.

О том, что специалисты РФ помогут коллегам из Замбии создать новый научный центр, глава государства сообщил в ходе вручения верительных грамот от новых послов 20 стран. Кроме того, Путин напомнил о традиционных узах дружбы, связывающих два государства.