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Путин: Россия поможет Замбии построить центр ядерной науки
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    Путин: Россия поможет Замбии построить центр ядерной науки

    16:00  3 Октября 2017
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    Путин: Россия поможет Замбии построить центр ядерной науки

    Москва, 3 октября. Россия поможет Замбии создать центр ядерной науки и технологий, заявил президент РФ Владимир Путин.

    О том, что специалисты РФ помогут коллегам из Замбии создать новый научный центр, глава государства сообщил в ходе вручения верительных грамот от новых послов 20 стран. Кроме того, Путин напомнил о традиционных узах дружбы, связывающих два государства.

    «Имеются хорошие перспективы для наращивания взаимодействия в торгово-инвестиционной, военно-технической и энергетической областях», — отметил президент.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #россия #замбия
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