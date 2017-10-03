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Жители Донецка ответили на вопрос, вернется ли Донбасс в Украину
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    Жители Донецка ответили на вопрос, вернется ли Донбасс в Украину

    15:23  3 Октября 2017
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    Жители Донецка ответили на вопрос, вернется ли Донбасс в Украину

    Донецк, 3 октября. Журналисты провели опрос среди жителей Донецка, чтобы выяснить возможно ли воссоединение Донбасса с Украиной.

    Опрос был проведен 1 октября на улицах Донецка. Большинство респондентов обратили внимание, что Украина ничего не делает для того, чтобы воссоединиться с Донецкой и Луганской народными республиками мирным путем. Дончане подчеркнули, что после гибели огромного количества их земляков от оружия ВСУ они не смогут жить с Украиной как прежде.

    «Вопрос не имеет смысла, потому что не будет такого. Мало кто в это верит, и мало кто этого желает, — поделился размышлениями один из участников опроса. — Говорят, наоборот, Украина будет входить в состав Новороссии…»

    Некоторые горожане отметили ,что хотели бы присоединиться к России. Также было озвучено мнение, что необходимо дождаться смены власти в Киеве, которая сможет вести мирные переговоры и предоставит ДНР и ЛНР автономию, передает «Политнавигатор».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #днр #донбасс #украина #донецк #опрос
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