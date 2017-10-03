Драка украинцев вызвала панику на вокзале в Риме

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Рим, 3 октября. Трое украинцев были арестованы в Риме после устроенной ими драки на одной из станций пригородных поездов.

Потасовка произошла на железнодорожной платформе, сообщает РИА Новости со ссылкой на управление полиции итальянской столицы. Украинцы начали драться друг с другом, один из мужчин вытащил нож. Среди пассажиров, которые ждали поезд, началась паника. Драку удалось остановить после вмешательства охранника вокзала и сотрудников полиции.

Украинцев задержали. В результате потасовки случайно пострадала женщина, которая получила травмы от падения на землю. Одного из арестованных доставили в больницу с ушибами лица.