Ирак: военнослужащий США погиб при подрыве мины

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Вашингтон, 3 октября. В Ираке в результате взрыва погиб военнослужащий ВС США.

Представитель Пентагона Эдриан Рэнкин-Галлоуэй сообщил, что инцидент произошел в воскресенье в одном из иракских населенных пунктов. По данным министерства обороны США военнослужащий получил раны, не совместимые с жизнью, после срабатывания самодельного взрывного устройства, заложенного около автомобиля.

Имя военнослужащего, звание и наименование населенного пункта, в котором произошел взрыв, представитель Пентагона не озвучил. Он отметил, что имя будет опубликовано после официального уведомления его родственников о гибели.