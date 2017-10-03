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Россияне отреагировали на признание Пашинина о войне в Донбассе
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    Россияне отреагировали на признание Пашинина о войне в Донбассе

    16:39  3 Октября 2017
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    Россияне раскритиковали воюющего за ВСУ в Донбассе актера Пашинина

    Москва, 3 октября. Вступивший в ряды добровольцев так называемой АТО актер Анатолий Пашинин признался, что он «нежный цветочек» и сравнил себя с Диогеном. Пользователи в соцсетях раскритиковали Пашинина за его слова.

    «Я нежный цветочек, мне нужны определенные условия, чтобы я мог наслаждаться жизнью, и это точно не ВСУ, — признался актер, объясняя свое вступление в добровольцы. — Я уже как Диоген — днем с огнем ищу человека, а здесь, в кого ни плюнь, попадешь в человека».

    Пользователи соцсетей усомнились в человеческих качествах и профессионализме Пашинина, а также предположили, что у актера в зоне АТО начались проблемы с психикой.

    «По-моему, у Пашинина поехала крыша. Что-то он уже такой бред несет. А военные психиатры Украины давно говорят, что 90% бойцов ВСУ возвращаются с передовой с больной психикой», — написала в комментариях Ангелина Плохотникова.

    «Вопрос времени… Он сильно рискует… Смысла мало в этом так подставляться», — считает Павел Гоморин. «Он уже больше не российский», — написала Irina Danilevskaja.

    Также россияне предположили, что Пашининым руководит тщеславие. «Тщеславный он…» — написал Анатолий Потехин. «Братьев поехал убивать, вот и нежный», — высмеял актера Егор Дружинин.

    Военный политолог Александр Перенджиев назвал действия Пашинина «клоунадой». «После того, как он создал серьезные образы российских офицеров, он против этих же ценностей воюет, но уже по-настоящему», — заявил эксперт «Пятому каналу».

    Как сообщает Ura.ru, Пашинин рассказал украинским журналистам, что вступил в добровольческую армию ВСУ «по блату» — его пустили на передовую, куда берут только по конкурсу.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #ато #донбасс #пашинин
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