ДуэтTamerlanAlena рассказал, как на Украине срывают концерты выступавших в РФ артистов

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Киев, 3 октября. Срыв концертов известных артистов на Украине, выступавших в России, превратился в целый бизнес. Об этом журналистам рассказали участники украинского дуэта TamerlanAlena (Тамерлан и Алена Омаргалиевы).

«Этим занимаются люди, не являющиеся бизнесменами как таковыми... Это люди, которые на патриотической волне нашли себя в жизни. И они отслеживают артистов: ага, ты там выступал, сказал не то», — цитирует слова Тамерлана издание «Бульвар Гордона».

Он напомнил об инциденте в Ровно, когда певице Оле Поляковой хотели запретить выступать из-за головного убора (речь идет о кокошнике).

«После предъявления претензий к артисту подбегают закулисные интриганы, которые выставляют ценник за то, чтобы концерт состоялся», — подчеркнул Омергалиев.

Дуэт TamerlanAlena не выступает в России. Однако участники надеются на то, что попытки сорвать на Украине концерты исполнителей, гастролирующих в РФ, вскоре прекратятся. Тамерлан напомнил, что украинские строители, няни, обслуживающий персонал, бизнесмены продолжают работать в РФ, и на этом не заостряется внимание. «Об артистах все говорят, потому что на них легче всего влиять и манипулировать ими. А у них ведь есть семьи, которые надо кормить», - говорит певец.

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