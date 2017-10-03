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Общество
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Украина
ДуэтTamerlanAlena рассказал, как на Украине срывают концерты выступавших в РФ артистов
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    ДуэтTamerlanAlena рассказал, как на Украине срывают концерты выступавших в РФ артистов

    15:18  3 Октября 2017
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    Дуэт TamerlanAlena рассказал, как на Украине срывают концерты выступавших в РФ артистов

    Киев, 3 октября. Срыв концертов известных артистов на Украине, выступавших в России, превратился в целый бизнес. Об этом журналистам рассказали участники украинского дуэта TamerlanAlena (Тамерлан и Алена Омаргалиевы).

    «Этим занимаются люди, не являющиеся бизнесменами как таковыми... Это люди, которые на патриотической волне нашли себя в жизни. И они отслеживают артистов: ага, ты там выступал, сказал не то», — цитирует слова Тамерлана издание «Бульвар Гордона».

    Он напомнил об инциденте в Ровно, когда певице Оле Поляковой хотели запретить выступать из-за головного убора (речь идет о кокошнике). 

    «После предъявления претензий к артисту подбегают закулисные интриганы, которые выставляют ценник за то, чтобы концерт состоялся», — подчеркнул Омергалиев.

    Дуэт TamerlanAlena не выступает в России. Однако участники надеются на то, что попытки сорвать на Украине концерты исполнителей, гастролирующих в РФ, вскоре прекратятся. Тамерлан напомнил, что украинские строители, няни, обслуживающий персонал, бизнесмены продолжают работать в РФ, и на этом не заостряется внимание. «Об артистах все говорят, потому что на них легче всего влиять и манипулировать ими. А у них ведь есть семьи, которые надо кормить», - говорит певец.

    Ранее стало известно о том, что рэпер Вячеслав Машнов (Гнойный) попал в черный список скандального украинского сайта «Миротворец».

    Автор: Алексей Громов
    #россия #украина
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