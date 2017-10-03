Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Писатель Прилепин рассказал, как опыт службы в ОМОНе пригодился в ДНР
Украина
Богатые тоже плачут: украинцев удивило фото похудевшего олигарха Коломойского
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Богатые тоже плачут: украинцев удивило фото похудевшего олигарха Коломойского

    14:45  3 Октября 2017  /обновлено: 14:53  03 Октября 2017
    83

    Богатые тоже плачут: украинцы обсуждают фото похудевшего олигарха Коломойского

    Киев, 3 октября. Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова рассказала о встрече олигарха Игоря Коломойского и сбежавшего из Украины депутата Рады Александра Онищенко на берегах Женевского озера в Швейцарии.

    На своей странице в Facebook она опубликовала фото, на котором они втроем отдыхают в ресторане. При этом детали разговора Коломойского и Онищенко журналистка не привела. По ее словам, на этот вопрос оба ответили уклончиво. «Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. Мы прошлись по трём уровням. Причем сверху вниз», — заявил Коломойский в ответ на вопрос Крюковой. 

    Публикация главреда украинского портала не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Украинцы в комментариях к записи в первую очередь обратили внимание на то, что Коломойский очень похудел. Ранее он сам заявлял о том, что потерял 12 кг. Участники обсуждения со смехом объяснили это стрессом в связи с утратой Коломойским контроля над «Приватбанком», бывшим его основным активом.

    Богатые тоже плачут: украинцы обсуждают фото похудевшего олигарха Коломойского

    В качестве еще одного стресс-фактора они назвали общее неутешительное состояние экономики Украине, из-за которого даже олигархи начали терять вес. 

    Богатые тоже плачут: украинцы обсуждают фото похудевшего олигарха Коломойского

    Еще один комментатор выдвинул гипотезу, что на Украине худеют все, кто конфликтует с президентом Петром Порошенко.

    Богатые тоже плачут: украинцы обсуждают фото похудевшего олигарха Коломойского

     


     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #порошенко #онищенко #женева #коломойский #встреча
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 50642

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106873

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29834

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44183

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25398
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        846
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        969
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4054
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4037