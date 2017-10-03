Богатые тоже плачут: украинцев удивило фото похудевшего олигарха Коломойского

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Киев, 3 октября. Главный редактор украинского издания «Страна.ua» Светлана Крюкова рассказала о встрече олигарха Игоря Коломойского и сбежавшего из Украины депутата Рады Александра Онищенко на берегах Женевского озера в Швейцарии.

На своей странице в Facebook она опубликовала фото, на котором они втроем отдыхают в ресторане. При этом детали разговора Коломойского и Онищенко журналистка не привела. По ее словам, на этот вопрос оба ответили уклончиво. «Великие умы обсуждают идеи. Средние умы обсуждают события. Мелкие умы обсуждают людей. Мы прошлись по трём уровням. Причем сверху вниз», — заявил Коломойский в ответ на вопрос Крюковой.

Публикация главреда украинского портала не оставила равнодушными пользователей соцсетей. Украинцы в комментариях к записи в первую очередь обратили внимание на то, что Коломойский очень похудел. Ранее он сам заявлял о том, что потерял 12 кг. Участники обсуждения со смехом объяснили это стрессом в связи с утратой Коломойским контроля над «Приватбанком», бывшим его основным активом.

В качестве еще одного стресс-фактора они назвали общее неутешительное состояние экономики Украине, из-за которого даже олигархи начали терять вес.





Еще один комментатор выдвинул гипотезу, что на Украине худеют все, кто конфликтует с президентом Петром Порошенко.



