«Илья Муромец» будет лучшим в мире: эксперт о выходе на госиспытания нового ледокола РФ

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Новейший ледокол «Илья Муромец» 4 октября покинет достроечную набережную Санкт-Петербурга и выйдет на государственные испытания. Об этом рассказал представитель департамента информации и массовых коммуникаций Минобороны по ВМФ капитан 1 ранга Игорь Дыгало. И этот ледокол в своем классе будет лучшим в мире, заявил корреспонденту Федерального агентства новостей военный эксперт, капитан 1 ранга запаса Василий Дандыкин.

«В ходе государственных испытаний будут окончательно проверены все характеристики и системы ледокола «Илья Муромец». Это, в частности, касается работы радионавигационных и других радиотехнических средств, грузоподъемных устройств, систем жизнеобеспечения, двигательных установок, якорных устройств», — подчеркнул Дыгало.

Ранее ледокольный корабль завершил второй этап заводских ходовых испытаний, они проводились с 25 августа в морских полигонах Финского залива и в акватории города Балтийска. По программе испытаний отрабатывались взлет и посадка вертолета на штатную площадку ледокола, а также работа с грузом.

«Илья Муромец» — это первый военный ледокол, созданный в интересах министерства обороны России за последнее время. Достаточно мощный корабль большого водоизмещения, способный преодолевать приличные по толщине льды, как в открытом море, так и в устьях рек, где будет проходить. Он может выполнять функции буксировки и будет обладать вооружением, скорее всего, комплексами противовоздушной обороны. «Муромец» станет первым серийным военным ледоколом, который закроет брешь в части охраны наших арктических рубежей», — поясняет Дандыкин.

И если сейчас Россия занимает лидирующие позиции в строительстве атомных и дизель-электрических ледоколов гражданского назначения, то с военным ледокольным флотом у нас есть небольшие проблемы.

«И именно для того, чтобы закрыть образовавшуюся в 90-е годы брешь, создаются ледоколы проекта 21180. Прежде всего, они нужны для проводки пограничных кораблей ФСБ и других судов ВМФ, потому что не всегда магистральные атомоходы вроде «Арктики» способны выполнять такие задачи. Кстати, может быть поэтому «Илья Муромец» сейчас экстренно выходит на госиспытания. Назрела необходимость, военным нужно, чтобы он уже сейчас вышел и начал выполнять поставленные задачи в Арктике», — продолжает военный аналитик.

Стоит отметить, что помимо основной функции — проводки кораблей и судов в сплошном ледовом поле толщиной до 0,9 метра — «Илья Муромец» способен транспортировать грузы как в трюме, так и в контейнерах на верхней палубе, выполнять гидрографические исследования, участвовать в спасательных операциях и даже перевозить и высаживать десант.

«Исходя из характеристик судна, «Илья Муромец» будет лучшим в мире военным ледоколом. Это здорово, потому что в настоящее время мы можем наблюдать усиление противодействия России в арктическом регионе. Дело в том, что такие страны как США, Канада, Норвегия и даже Китай начинают включаться в битву за Арктику», — заключил Василий Дандыкин.

Напомним, технический проект ледокола разрабатывался специалистами ОАО КБ «Вымпел» по заказу АО «Адмиралтейские верфи». Ледокол имеет класс Icebreaker6 и спроектирован на требования Правил морского регистра судоходства.