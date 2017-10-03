Новый посол США имел возможность лично пообщаться с Путиным — Песков

В Избранное

Москва, 3 октября. Недавно назначенный посол США Джон Хантсман, как и другие послы, имел возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после церемонии вручения верительных грамот. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитий Песков.

«Все имеют возможность кратко переговорить с президентом после церемонии», — отметил он.

При этом официальный представитель Кремля не уточнил, состоялась ли в итоге беседа и, если да, то о чем говорили политики.

Во вторник состоялась церемония вручения верительных грамот дипломатами из двадцати государств, назначенными послами в РФ, среди которых оказался и Хантсман. Как сообщает Газета.ру, Путин и Хантсман пожали друг другу руки и сделали совместные снимки.