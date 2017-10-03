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Общество
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Политика
Новый посол США имел возможность лично пообщаться с Путиным — Песков
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    Новый посол США имел возможность лично пообщаться с Путиным — Песков

    15:10  3 Октября 2017
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    Новый посол США имел возможность лично пообщаться с Путиным — Песков

    Москва, 3 октября. Недавно назначенный посол США Джон Хантсман, как и другие послы, имел возможность пообщаться с президентом России Владимиром Путиным после церемонии вручения верительных грамот. Об этом во вторник заявил пресс-секретарь Путина Дмитий Песков.

    «Все имеют возможность кратко переговорить с президентом после церемонии», — отметил он.

    Новый посол США имел возможность лично пообщаться с Путиным — Песков

    При этом официальный представитель Кремля не уточнил, состоялась ли в итоге беседа и, если да, то о чем говорили политики.

    Во вторник состоялась церемония вручения верительных грамот дипломатами из двадцати государств, назначенными послами в РФ, среди которых оказался и Хантсман. Как сообщает Газета.ру, Путин и Хантсман пожали друг другу руки и сделали совместные снимки.

    Автор: Геннадий Плющев
    #путин #песков #хантсман #встреча
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