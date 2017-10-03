«Зрада» в аэропорту Киева: украинского политолога пытались накормить «российской» горчицей
Киев, 3 октября. Украинский политолог Сергей Запорожский выложил на своей странице в Facebook фотографию из украинского аэропорта «Жуляны», где он обнаружил горчицу «Российская».
«Нашел зраду (измену. — Прим. ФАН) в бизнес-зале «Жулян», — подписал Запорожский фотографию с горчицей «Российской» в главной роли.
Политолог не обратил внимание, что марка продукта RIOBA принадлежит компании METRO. Таким образом, данная горчица никакого отношения к России не имеет, однако для разжигания скандала Запорожскому хватило одного названия.
Его подписчики недовольства владельца страницы не разделили, высмеяв «зраду» в киевском аэропорту.
«Только сейчас заметил,что у вас зрада на зраде и зрадой погоняет», — заметили они в комментариях к посту.
Были и весьма интересные предложения на этот счет: пользователи просто не смогли не пошутить над этой ситуацией.
«Срочно заявление в СБУ, и расформировать «Жуляны»!» — посетители дали совет Запорожскому, как справиться с этой «угрозой».