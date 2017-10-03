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Украина
«Зрада» в аэропорту Киева: украинского политолога пытались накормить «российской» горчицей
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    «Зрада» в аэропорту Киева: украинского политолога пытались накормить «российской» горчицей

    15:21  3 Октября 2017
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    «Зрада» в аэропорту Киева: украинского политолога пытались накормить «российской» горчицей

    Киев, 3 октября. Украинский политолог Сергей Запорожский выложил на своей странице в Facebook фотографию из украинского аэропорта «Жуляны», где он обнаружил горчицу «Российская».

    «Нашел зраду (измену. — Прим. ФАН) в бизнес-зале «Жулян», — подписал Запорожский фотографию с горчицей «Российской» в главной роли.

    Политолог не обратил внимание, что марка продукта RIOBA принадлежит компании METRO. Таким образом, данная горчица никакого отношения к России не имеет, однако для разжигания скандала Запорожскому хватило одного названия.

    Его подписчики недовольства владельца страницы не разделили, высмеяв «зраду» в киевском аэропорту.

    «Только сейчас заметил,что у вас зрада на зраде и зрадой погоняет», — заметили они в комментариях к посту.

    Были и весьма интересные предложения на этот счет: пользователи просто не смогли не пошутить над этой ситуацией.

    «Срочно заявление в СБУ, и расформировать «Жуляны»!» — посетители дали совет Запорожскому, как справиться с этой «угрозой».

     

    Автор: Катерина Тимошенская
    #киев #горчица #жуляны #зрада #запорожский
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