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Киев, 3 октября. Украинский политолог Сергей Запорожский выложил на своей странице в Facebook фотографию из украинского аэропорта «Жуляны», где он обнаружил горчицу «Российская».

«Нашел зраду (измену. — Прим. ФАН) в бизнес-зале «Жулян», — подписал Запорожский фотографию с горчицей «Российской» в главной роли.

Политолог не обратил внимание, что марка продукта RIOBA принадлежит компании METRO. Таким образом, данная горчица никакого отношения к России не имеет, однако для разжигания скандала Запорожскому хватило одного названия.

Его подписчики недовольства владельца страницы не разделили, высмеяв «зраду» в киевском аэропорту.

«Только сейчас заметил,что у вас зрада на зраде и зрадой погоняет», — заметили они в комментариях к посту.

Были и весьма интересные предложения на этот счет: пользователи просто не смогли не пошутить над этой ситуацией.