Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

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Сирия, 3 октября. Командир ИГ1 в сопровождении троих террористов сбежал из Дейр эз-Зора на подконтрольные курдам территории, YPG принудительно мобилизовали троих мирных жителей Хасаки, машина ССА подорвалась на мине в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

ВКС РФ: поддерживают САА в Хаме и Хомсе.

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ ведут бои с «Ан-Нусрой» в Хаме.

«Исламское государство»: открыло огонь по мирным кварталам Дейр эз-Зора, использует семьи боевиков как живой щит в Аль-Маядине.

«Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме.

Сирийская свободная армия (ССА): противостоит ИГ в провинции Даръа.

Курды: принудительно мобилизовали троих мирных жителей Хасаки.

Провинция Хомс

Один из военных источников в социальной сети Twitter (@PalmyraRev1) сообщает, что к востоку и югу от Эс-Сухне отмечаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1. Напомним, террористы ИГИЛ1 атакуют позиции правительственных войск на востоке провинций Хомс и Хама, чтобы отвлечь внимание армии САР от кампании по освобождению от ИГ Дейр эз-Зора. Правительственные войска поддерживают ВКС России. Ранее сообщалось, что удары российской авиации по зонам дислокации радикальных исламистов нанесли значительный урон террористической организации.

Провинция Дейр эз-Зор

Террористы «Исламского государства» открыли огонь по мирным кварталам района Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре. По данным местного источника в Twitter (@ilyes768) в результате обстрела радикальных исламистов пострадали 10 мирных жителей неофициальной столицы «Халифата».

Один из командиров «Исламского государства» в сопровождении еще троих террористов сбежал из Дейр эз-Зора на территории, подконтрольные курдским военизированным формированиям в провинции Хасака. Об этом сообщает Almanar News. Также информационное агентство пишет, что в окрестностях Аль-Маядина радикальные исламисты используют свои семьи в качестве живого щита в моменты авиационных ударов ВКС РФ.

Провинция Даръа

Автомобиль Сирийской свободной армии (ССА) подорвался на мине, заложенной у дороги в районе Даръа Аль-Баляд, сообщает Smart News Agency. Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» обнаружили и разминировали бомбу, заложенную неизвестными под автомобиль командира группировки «Джейш аль-Ярмук».

На западе провинции Даръа продолжается противостояние между ССА и террористами ИГИЛ. В эпицентре боестолкновения находятся населенные пункты Хет и Сахм аль-Джолан.

Провинция Хама

На севере провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных формирований. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@islamnedaa3), что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел позиций радикалов в окрестностях города Аль-Латамина. Ранее сообщалось, что в северной части региона армия Башара Асада при поддержке ВКС РФ ведет борьбу с радикальными исламистами группировки «Тахрир аш-Шам», возглавляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры»1. Российская авиация продолжает наносить удары по зонам дислокации радикалов, нанося «Тахрир аш-Шам» существенный урон.

Провинция Хасака

В южную часть провинции Хасака прибыла партия оружия и боеприпасов из Соединенных Штатов, пишет местный источник в социальной сети Facebook (@AlhaskaVoice).

Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали троих мирных жителей населенного пункта Рас аль-Айн, пишет один из военных источников в социальной сети Twitter (@soheb1199). По данным автора публикации молодых людей принудительно направили на военную службу. Ранее сообщалось, что на юге Хасаки возобновилось вооруженное противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ.

Ирак

В провинции Киркук продолжается военная операция правительственных сил Ирака по освобождению от ИГ города Хавиджа. Ранее сообщалось, что солдаты армии Ирака совместно с бойцами отрядов народного ополчения освободили от террористов ряд поселений в ближайших пригородах Хавиджи. В ходе зачистки было уничтожено 200 радикалов «Исламского государства». Alsumaria News сообщает, что бойцы отряда «Хашд аш-Шааби» освободили от радикальных исламистов деревню Хамира. Кроме того, военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) передает, что силами ополченцев удалось зачистить от террористов ИГИЛ район Аль-Фатха к югу от Хавиджи.

1 Организация запрещена на территории РФ.

Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)