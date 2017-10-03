Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Спорт
«Спартак» может приобрести Емельянова
Весь мир
Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    16:30  3 Октября 2017
    606

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    Сирия, 3 октября. Командир ИГ1 в сопровождении троих террористов сбежал из Дейр эз-Зора на подконтрольные курдам территории, YPG принудительно мобилизовали троих мирных жителей Хасаки, машина ССА подорвалась на мине в Даръа, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

    Коротко об итогах противостояния

    ВКС РФ: поддерживают САА в Хаме и Хомсе.

    Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: при поддержке ВКС РФ ведут бои с «Ан-Нусрой» в Хаме.

    «Исламское государство»: открыло огонь по мирным кварталам Дейр эз-Зора, использует семьи боевиков как живой щит в Аль-Маядине.

    «Тахрир аш-Шам»: противостоит САА в Хаме.

    Сирийская свободная армия (ССА):  противостоит ИГ в провинции Даръа.

    Курды: принудительно мобилизовали троих мирных жителей Хасаки.

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    Провинция Хомс

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    Один из военных источников в социальной сети Twitter (@PalmyraRev1) сообщает, что к востоку и югу от Эс-Сухне отмечаются бои между Сирийской арабской армией (САА) и «Исламским государством»1. Напомним, террористы ИГИЛ1 атакуют позиции правительственных войск на востоке провинций Хомс и Хама, чтобы отвлечь внимание армии САР от кампании по освобождению от ИГ Дейр эз-Зора. Правительственные войска поддерживают ВКС России. Ранее сообщалось, что удары российской авиации по зонам дислокации радикальных исламистов нанесли значительный урон террористической организации.

    Провинция Дейр эз-Зор

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    Террористы «Исламского государства» открыли огонь по мирным кварталам района Аль-Кусур в Дейр эз-Зоре. По данным местного источника в Twitter (@ilyes768) в результате обстрела радикальных исламистов пострадали 10 мирных жителей неофициальной столицы «Халифата».

    Один из командиров «Исламского государства» в сопровождении еще троих террористов сбежал из Дейр эз-Зора на территории, подконтрольные курдским военизированным формированиям в провинции Хасака. Об этом сообщает Almanar News. Также информационное агентство пишет, что в окрестностях Аль-Маядина радикальные исламисты используют свои семьи в качестве живого щита в моменты авиационных ударов ВКС РФ.

    Провинция Даръа

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    Автомобиль Сирийской свободной армии (ССА) подорвался на мине, заложенной у дороги в районе Даръа Аль-Баляд, сообщает Smart News Agency. Ранее сообщалось, что боевики «свободной армии» обнаружили и разминировали бомбу, заложенную неизвестными под автомобиль командира группировки «Джейш аль-Ярмук».

    На западе провинции Даръа продолжается противостояние между ССА и террористами ИГИЛ. В эпицентре боестолкновения находятся населенные пункты Хет и Сахм аль-Джолан.

    Провинция Хама

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    На севере провинции Хама продолжается противостояние между Сирийской арабской армией (САА) и боевиками антиправительственных формирований. Военный источник пишет в своем микроблоге в Twitter (@islamnedaa3), что сирийская армия ведет артиллерийский обстрел позиций радикалов в окрестностях города Аль-Латамина. Ранее сообщалось, что в северной части региона армия Башара Асада при поддержке ВКС РФ ведет борьбу с радикальными исламистами группировки «Тахрир аш-Шам», возглавляемой боевиками «Джебхат ан-Нусры»1. Российская авиация продолжает наносить удары по зонам дислокации радикалов, нанося «Тахрир аш-Шам» существенный урон.

    Провинция Хасака

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    В южную часть провинции Хасака прибыла партия оружия и боеприпасов из Соединенных Штатов, пишет местный источник в социальной сети Facebook (@AlhaskaVoice).

    Бойцы курдских Отрядов народной самообороны (YPG) арестовали троих мирных жителей населенного пункта Рас аль-Айн, пишет один из военных источников в социальной сети Twitter (@soheb1199). По данным автора публикации молодых людей принудительно направили на военную службу. Ранее сообщалось, что на юге Хасаки возобновилось вооруженное противостояние между Демократическими силами Сирии (SDF) и террористами ИГИЛ.

    Ирак

    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки

    В провинции Киркук продолжается военная операция правительственных сил Ирака по освобождению от ИГ города Хавиджа. Ранее сообщалось, что солдаты армии Ирака совместно с бойцами отрядов народного ополчения освободили от террористов ряд поселений в ближайших пригородах Хавиджи. В ходе зачистки было уничтожено 200 радикалов «Исламского государства». Alsumaria News сообщает, что бойцы отряда «Хашд аш-Шааби» освободили от радикальных исламистов деревню Хамира.  Кроме того, военный Telegram-канал (@teamsmediawar_1) передает, что силами ополченцев удалось зачистить от террористов ИГИЛ район Аль-Фатха к югу от Хавиджи.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Участники боевых действий на территории Сирии (показать инфографику)

    Автор: Алексей Громов
    #сша #сирия #иг #хама #вкс рф #игил #курды #исламское государство #саа #дейр эз-зор #хасака #сса #хомс
    ПРЕДЫДУЩИЕ СВОДКИ
    Сирия новости 3 октября 16.30: командир ИГ сбежал из Дейр эз-Зора, YPG арестовали трех мирных жителей Хасаки
    Сирия новости 3 октября 12.30: под ударами коалиции погибло четыре гражданских в Ракке, «Тахрир аш-Шам» арестовала жителя Идлиба
    Сирия новости 3 октября 07.00: курды под ударами Турции в Алеппо, ИГ перебрасывает смертников в Дейр эз-Зор
    Сирия итоги за сутки на 3 октября 06.00: атака ИГ близ Ас-Сухны отбита благодаря ВКС РФ, теракт в Дамаске
    Показать еще
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 51713

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106902

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29846

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44213

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25440
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        1132
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        1011
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4277
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4127