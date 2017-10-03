Реверанс в сторону кубинского лобби: эксперты объяснили намерения США выслать дипломатов

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Вашингтон вышлет из США две трети кубинских дипломатов. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственный источник в конгрессе и человека, знакомого с ситуацией. Согласно информации издания, соответствующее заявление представители американской стороны сделают сегодня, 3 октября.

Высылка дипломатов — это ответный ход администрации президента США на «акустические атаки», жертвами которых, как утверждает Белый дом, стали американские дипломаты.

Политический эксперт и независимый журналист Александр Асафов полагает, что подобное обращение с дипломатами является традиционным для США.

«Создается абсолютно нелогичный повод, никакого «акустического оружия» не существует. Однако повод подкрепляется заявлениями самих дипломатов, членов их семей, а также показаниями медицинских сотрудников, которые выявляют нарушения здоровья. И на основании этой информации принимается уже политическое решение», — объясняет Асафов.

Доктор политических наук, профессор МГУ им. М.В. Ломоносова Андрей Манойло говорит, что за попытками инициировать высылку дипломатов может стоять влиятельное кубинское лобби.

«Если администрация президента США пойдет на этот шаг, это будет своего реверанс, сделанный в сторону лобби. Кубинское лобби выступает категорически против сближения Кубы и Америки, восстановления дипломатических отношений. Барак Обама восстановил дипотношения вопреки желаниям кубинских эмигрантов. С приходом Трампа кубинское лобби активизировалось и пытается свести к нулю достигнутые договоренности. Трамп сейчас находится в сложной ситуации, и поддержка любой группировки в конгрессе имеет значение», — считает Манойло.

По словам эксперта, Трамп может выслать кубинских дипломатов, чтобы заручиться поддержкой сенаторов и конгрессменов, являющихся эмигрантами.

Научный сотрудник центра евроатлантических и оборонных исследований РИСИ Константин Блохин считает, что высылка дипломатов является следствием политики президента США Дональда Трампа в отношении Кубы. Эксперт напомнил, что бывший глава государства Барак Обама искал точки соприкосновения с кубинскими властями и добился определенных успехов. Однако Трамп отменил часть договоренностей по нормализации отношений двух стран.

«Трамп обострил конфронтацию с Кубой, конфликт этих двух стран является для Америки традиционным. Я думаю, это проигрышный для Трампа и США вариант. Если он начнет обострять отношения, то Россия, Куба и Китай могут консолидироваться. Допускаю, что в результате этих санкций российские и китайские инвестиции в Кубу увеличатся, подобные примеры уже есть. Например, Латинская Америка является сегодня для Китая лакомым куском, у партнеров немалый потенциал сотрудничества в области торговли, финансов и защиты окружающей среды», — заключает Блохин

Газета.ru сообщает, что Куба готова ответить США в том случае, если дипломаты будут высланы.