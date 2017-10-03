Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Алеппо: жители Дарат Иззы и «Катаиб ибн Тамия» изгнали «Джебхат ан-Нусру» из города
Политика
Президент Кипра прибудет в Россию с визитом в октябре – Путин 
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Президент Кипра прибудет в Россию с визитом в октябре – Путин 

    14:21  3 Октября 2017
    41

    Президент Кипра прибудет в Россию с визитом в октябре – Путин 

    Москва, 3 октября. Визит президента Кипра в Россию ожидается в октябре.

    На церемонии вручения послами верительных грамот президент РФ Владимир Путин сообщил, что в октябре Россию планирует посетить президент Кипра Никос Анастасиадис.

    Путин также отметил, что отношения между Россией и Кипром развиваются динамично, и что по итогам визита могут быть приняты «важные двусторонние документы в самых разных областях».

    Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Кипр вошли в тройку крупнейших инвесторов в Украину.

    Автор: Юлия Кошкина
    #путин #кипр
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 50723

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106876

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29834

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44184

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25401
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        854
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        972
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4068
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4044