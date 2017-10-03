Президент Кипра прибудет в Россию с визитом в октябре – Путин 

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Москва, 3 октября. Визит президента Кипра в Россию ожидается в октябре.

На церемонии вручения послами верительных грамот президент РФ Владимир Путин сообщил, что в октябре Россию планирует посетить президент Кипра Никос Анастасиадис.

Путин также отметил, что отношения между Россией и Кипром развиваются динамично, и что по итогам визита могут быть приняты «важные двусторонние документы в самых разных областях».

Напомним, ранее сообщалось, что Россия и Кипр вошли в тройку крупнейших инвесторов в Украину.