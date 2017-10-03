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Общество
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Экономика
Путин назвал ЕС ключевым экономическим партнером России
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    Путин назвал ЕС ключевым экономическим партнером России

    14:46  3 Октября 2017
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    Путин назвал ЕС ключевым экономическим партнером России

    Москва, 3 октября. Россия рассматривает ЕС как важного соседа и ключевого экономического партнера, сказал глава государства Владимир Путин на церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран в Москве.

    Президент России Владимир Путин отметил сокращение товарооборота с ЕС с 2014 года в два раза. Однако, добавил он, на страны Евросоюза приходится почти половина объема внешней торговли России. Глава государства заметил, что для Москвы ЕС важен как ключевой экономический партнер. 

    «Подтверждаем важность налаживания устойчивых контактов между Евразийским экономическим союзом и ЕС в том числе в интересах формирования в перспективе общего экономического и гуманитарного пространства от Атлантики до Тихого океана», — прокомментировал Путин позицию РФ. 

    Ранее российский лидер сообщил, что в октябре Москву с рабочим визитом посетит президент Кипра Никос Анастасиадис. Путин отметил динамичное развитие отношений с Никосией. 

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #россия #ес
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