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Политика
Путин назвал условия качественного реформирования ООН
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    Путин назвал условия качественного реформирования ООН

    14:43  3 Октября 2017
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    Путин назвал условия качественного реформирования ООН

    Москва, 3 октября. Россия поддерживает реформирование ООН при условии осуществления любых изменений с учетом мнения всех членов организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения верительных грамот от новых послов 20 стран в Кремле.

    «Россия привержена задаче повышения эффективности Организации объединенных наций. Поддерживаем целесообразность ее реформирования, адаптации к требованиям сегодняшнего дня», — сообщил глава государства.

    Путин подчеркнул, что все качественные изменения должны быть продуманными и проводиться при консенсусе большинства членов ООН.

    Автор: Катерина Михайлиди
    #путин #оон #реформы
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