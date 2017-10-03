Путин назвал условия качественного реформирования ООН

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Москва, 3 октября. Россия поддерживает реформирование ООН при условии осуществления любых изменений с учетом мнения всех членов организации. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе вручения верительных грамот от новых послов 20 стран в Кремле.

«Россия привержена задаче повышения эффективности Организации объединенных наций. Поддерживаем целесообразность ее реформирования, адаптации к требованиям сегодняшнего дня», — сообщил глава государства.

Путин подчеркнул, что все качественные изменения должны быть продуманными и проводиться при консенсусе большинства членов ООН.