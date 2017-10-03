В провинцию Алеппо доставили 200 тонн гуманитарной помощи из Ирана

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Дамаск, 3 октября. В сирийский Алеппо прибыла колонна из десяти грузовиков, которые доставили 200 тонн гуманитарного груза из Ирана, сообщил представитель провинции Алеппо Абед Аль-Гнаим Кесаба, передает SANA.

Иран передал Сирии 200 тонн гуманитарного груза, прибывшего на десяти грузовиках в Алеппо. По словам представителя местных властей Абеда Аль-Гнаима Кесаба, сирийцы получат не только продукты питания, но и детскую одежду, лекарства.

Пакеты с помощью будут распределены между жителями восточной части провинции, пострадавшими от нападений боевиков запрещенной в России террористической группировки «Исламское государство»1. Ранее сообщалось, что развернутый в населенному пункте Аияша российский медпункт принимает жителей Алеппо.

1 Организация запрещена на территории РФ.