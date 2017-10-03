ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников ИГИЛ в Сирии

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Дейр эз-Зор, 3 октября. Двое суток ВКС РФ наносят авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата.

По данным военного ведомства России за двое суток в провинции Дейр эз-Зор было уничтожено не менее 304 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), среди которых семь полевых командиров «Халифата». Порядка 170 игиловцев получили ранения.

В министерстве обороны РФ отмечают, что ракетно-бомбовыми ударами ликвидирован один из центров подготовки иностранных наемников джихадистов. Удары наносились по командным пунктам «Исламского государства», а также по скоплениям живой силы и бронетехники боевиков.

1 Организация запрещена на территории РФ.