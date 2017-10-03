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ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников ИГИЛ в Сирии
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    ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников ИГИЛ в Сирии

    14:29  3 Октября 2017
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    ВКС РФ уничтожили центр подготовки наемников ИГИЛ в Сирии

    Дейр эз-Зор, 3 октября. Двое суток ВКС РФ наносят авиаудары по позициям боевиков «Исламского государства»1 на восточном берегу Евфрата.

    По данным военного ведомства России за двое суток в провинции Дейр эз-Зор было уничтожено не менее 304 боевиков террористической группировки «Исламское государство» (запрещена в России), среди которых семь полевых командиров «Халифата». Порядка 170 игиловцев получили ранения.

    В министерстве обороны РФ отмечают, что ракетно-бомбовыми ударами ликвидирован один из центров подготовки иностранных наемников джихадистов. Удары наносились по командным  пунктам «Исламского государства», а также по скоплениям живой силы и бронетехники боевиков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Громов
    #сирия #иг #вкс рф #игил #дейр эз-зор
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