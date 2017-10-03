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Путин выразил соболезнования новому послу США в связи с трагедией в Лас-Вегасе
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    Путин выразил соболезнования новому послу США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

    14:34  3 Октября 2017
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    Путин выразил соболезнования новому послу США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

    Москва, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования новому послу Соединенных Штатов Америки в Москве Джону Хантсману в связи с инцидентом в Лас-Вегасе.

    «Хотел бы выразить самые искренние соболезнования народу и руководству вашей страны в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе. Скорбим с теми, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления всем раненым», — цитирует слава главы государства издание «Газета.Ru».

    Напомним, ранее стало известно о том, что в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 59 человек. Еще 527 пострадавших получили различные ранения.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #лас-вегас
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