Путин выразил соболезнования новому послу США в связи с трагедией в Лас-Вегасе

В Избранное

Москва, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин выразил соболезнования новому послу Соединенных Штатов Америки в Москве Джону Хантсману в связи с инцидентом в Лас-Вегасе.

«Хотел бы выразить самые искренние соболезнования народу и руководству вашей страны в связи с ужасной трагедией, произошедшей в Лас-Вегасе. Скорбим с теми, кто потерял родных и близких, и желаем выздоровления всем раненым», — цитирует слава главы государства издание «Газета.Ru».

Напомним, ранее стало известно о том, что в результате стрельбы в Лас-Вегасе погибли 59 человек. Еще 527 пострадавших получили различные ранения.