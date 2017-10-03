Путин: Москва готова содействовать урегулированию конфликта в Йемене

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Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что Россия готова содействовать урегулированию конфликта в Йемене.

В РФ с тревогой следят за происходящими в Йемене событиями, готовы содействовать процессу урегулирования, сказал российский лидер на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

«С тревогой следим за происходящим в Йеменской республике, охваченной вооруженным конфликтом. Убеждены, что путь к миру и согласию лежит через широкий национальный диалог, учитывающий мнение всех ведущих политических сил», — заявил Путин на церемонии.

Как заявил президент России, Москва готова «при необходимости всемерно содействовать процессу урегулирования».