Доминиканская Республика может ввести систему Tax Free

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Санто-Доминго, 3 октября. Сенат Доминиканской Республики рассматривает законопроект об освобождении туристов от налогов.

Власти Доминиканской Республики опубликовали проект закона, в соответствии с которым туристы будут освобождены от налога на передачу в собственность иным лицам промтоваров и оказание услуг, то есть налога на добавленную стоимость, размер которого в стране составляет 16 процентов.

В документе указывается, что туристы смогут вернуть уплаченный налог на покупки стоимостью до 700 долларов, пишет RT. Законопроект предусматривает распространение системы Tax Free на продукты питания и напитки, которые приобретены для употребления за границей, бижутерию, сувениры, обувь и ремесленные изделия. По мнению авторов закона, этот шаг позволит привлечь туристов, вдохновит их покупать местные товары и посодействует развитию национального производства.