Путин: Россия придает большое значение партнерству с Аргентиной

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Москва, 3 октября. Россия придает большое значение партнерству с Аргентиной и потому намерена тесно контактировать с Буэнос-Айресом, сказал глава государства Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле новых послов 20 стран на церемонии передачи верительных грамот. В ходе мероприятия он сделал ряд заявлений, в том числе затронул тему отношений с Аргентиной.

«Придаем большое значение укреплению стратегического партнерства с Аргентиной. Готовы к активизации сотрудничества в энергетике, в промышленности, в сельском хозяйстве, в области культурно-гуманитарных связей», — сказал глава государства.

Путин акцентировал внимание на том, что Москва будет взаимодействовать с Буэнос-Айресом во время председательства Аргентины в G20 в 2018 году. Ранее глава государства подчеркнул важность отношений РФ и ЕС по линии экономики.