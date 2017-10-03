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Общество
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Политика
Путин: Россия придает большое значение партнерству с Аргентиной
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    Путин: Россия придает большое значение партнерству с Аргентиной

    18:00  3 Октября 2017
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    Путин: Россия придает большое значение партнерству с Аргентиной

    Москва, 3 октября. Россия придает большое значение партнерству с Аргентиной и потому намерена тесно контактировать с Буэнос-Айресом, сказал глава государства Владимир Путин. 

    Президент РФ Владимир Путин принимает в Кремле новых послов 20 стран на церемонии передачи верительных грамот. В ходе мероприятия он сделал ряд заявлений, в том числе затронул тему отношений с Аргентиной. 

    «Придаем большое значение укреплению стратегического партнерства с Аргентиной. Готовы к активизации сотрудничества в энергетике, в промышленности, в сельском хозяйстве, в области культурно-гуманитарных связей»,  — сказал глава государства. 

    Путин акцентировал внимание на том, что Москва будет взаимодействовать с Буэнос-Айресом во время председательства Аргентины в G20 в 2018 году. Ранее глава государства подчеркнул важность отношений РФ и ЕС по линии экономики.

    Автор: Ирина Селезнева
    #путин #g20 #россия #аргентина
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