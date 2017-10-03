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Политика
Путин объяснил, каким должно быть сотрудничество России и США
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    Путин объяснил, каким должно быть сотрудничество России и США

    14:30  3 Октября 2017
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    Путин объяснил, каким должно быть сотрудничество России и США

    Москва, 3 октября. Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что Москва выступает за конструктивное, предсказуемое и взаимовыгодное сотрудничество с США, а нынешний уровень двусторонних отношений между двумя странами не может вызывать удовлетворения.

    «Убеждены, что в его основе должны быть неукоснительное следование принципам равенства, уважение национальных интересов, невмешательства во внутренние дела», — сказал российский лидер на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

    Как заявил ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, в Кремле надеются, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет весомый вклад в реставрацию отношений двух стран.

    Автор: Тимур Румянцев
    #путин #россия #сша
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