Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год

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Нью-Йорк, 3 октября. Иностранные аналитики уверены — 2019 год, вероятнее всего, станет тяжелейшим испытанием для украинской экономики и Украины в целом — именно в этом году Россия закончит реализацию целого ряда инфраструктурных проектов, которые позволят отказаться от транзита энергоносителей через украинскую территорию.

Как отмечает National Interest, удивительно долгое время Киев рассчитывал на то, что Москва будет продолжать «кормить» Украину энергоносителями, чтобы иметь доступ к европейскому рынку. События последних лет показали, что в данном вопросе России следует искать иные пути — и к 2019 году идущая в обход Украины газотранспортная инфраструктура будет полностью завершена. Параллельно будет закончено строительство Крымского моста, который соединит Керчь с материком, российской железной дороги в обход Украины, и полностью прекратится транзит морских грузов из России через украинские порты.

«У нас есть четкий срок: 2019 год, когда новые линии будут закончены, и вместе с ними закончится газотранспортный контракт между Россией и Украиной. И не стоит ожидать, что Россия и дальше будет платить по чужим счетам», — предупреждает аналитик Николас Гвосдев.

Стоит отметить, что 2019 год наверняка будет и годом политических потрясений на Украине — ведь в этом году в стране будут проходить и парламентские, и президентские выборы, исход которых трудно предугадать, поскольку практически все партии и кандидаты пользуются равной нелюбовью украинского населения. А в условиях экономического коллапса политические баталии на Украине легко могут смениться новой гражданской войной.