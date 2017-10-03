Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Общество
Писатель Прилепин рассказал, как опыт службы в ОМОНе пригодился в ДНР
Украина
Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год

    14:57  3 Октября 2017
    193

    Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год

    Нью-Йорк, 3 октября. Иностранные аналитики уверены — 2019 год, вероятнее всего, станет тяжелейшим испытанием для украинской экономики и Украины в целом — именно в этом году Россия закончит реализацию целого ряда инфраструктурных проектов, которые позволят отказаться от транзита энергоносителей через украинскую территорию.

    Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год

    Как отмечает National Interest, удивительно долгое время Киев рассчитывал на то, что Москва будет продолжать «кормить» Украину энергоносителями, чтобы иметь доступ к европейскому рынку. События последних лет показали, что в данном вопросе России следует искать иные пути — и к 2019 году идущая в обход Украины газотранспортная инфраструктура будет полностью завершена. Параллельно будет закончено строительство Крымского моста, который соединит Керчь с материком, российской железной дороги в обход Украины, и полностью прекратится транзит морских грузов из России через украинские порты.

    Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год

    «У нас есть четкий срок: 2019 год, когда новые линии будут закончены, и вместе с ними закончится газотранспортный контракт между Россией и Украиной. И не стоит ожидать, что Россия и дальше будет платить по чужим счетам», — предупреждает аналитик Николас Гвосдев.

    Стоит отметить, что 2019 год наверняка будет и годом политических потрясений на Украине — ведь в этом году в стране будут проходить и парламентские, и президентские выборы, исход которых трудно предугадать, поскольку практически все партии и кандидаты пользуются равной нелюбовью украинского населения. А в условиях экономического коллапса политические баталии на Украине легко могут смениться новой гражданской войной.

    Россия не будет платить по чужим счетам: Украине прогнозируют тяжелый 2019 год

    Автор: Валентин Меликов
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 50669

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106874

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29834

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44183

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25399
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        846
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        969
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        4054
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        4037