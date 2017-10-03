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Житель Самары похитил пять лошадей
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    Житель Самары похитил пять лошадей

    13:59  3 Октября 2017
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    Житель Самары похитил пять лошадей

    Самара, 3 октября. Мужчина похитил пять лошадей накануне 3 октября в одном из сел Безенчукского района.

    По сообщению ГУ МВД по Самарской области, инцидент произошел вчера поздно вечером. Житель Чапаевска отвязал двух взрослых лошадей, трое жеребят последовали за ним сами. Ночь конокрад провел в лесу.

    Хозяин обратился в полицию, оценив ущерб в 240 тысяч рублей. Полицейские на месте происшествия обнаружили следы лошадей, ведущих через лес к дороге, где совершалась сделка по продаже украденных животных. Злоумышленника задержали, а покупатель попытался скрыться. Мужчину поймали сотрудники ДПС. По его словам, он не знал, что животные были украдены.

    Автор: Ксения Пудовкина
    #кража #самара #лошадь
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