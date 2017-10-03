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Путин анонсировал визит президента Хорватии в Россию
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    Путин анонсировал визит президента Хорватии в Россию

    14:12  3 Октября 2017
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    Путин анонсировал визит президента Хорватии в Россию

    Москва, 3 октября. Президент Хорватии Колинда Грабар-Китарович планирует приехать в Россию в октября 2017 года. Об этом во вторник заявил глава Российской Федерации Владимир Путин, который принял верительные грамоты от новых послов 20 стран.

    «В нынешнем году отмечается 25-летие восстановления дипломатические отношений с Республикой Хорватия. В середине этого месяца, в октябре, ждем с визитом президента Хорватии госпожу Колинду Грабар-Китарович, — подчеркнул российский президент.

    Путин анонсировал визит президента Хорватии в Россию

    Напомним, ранее президент Российской Федерации Владимир Путин провел переговоры с главой Туркмении Гурбангулы Бердымухамедовым.

    Автор: Алексей Громов
    #путин #хорватия
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