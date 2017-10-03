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Политика
Путин назвал губительным нагнетание военной риторики вокруг КНДР
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    Путин назвал губительным нагнетание военной риторики вокруг КНДР

    14:49  3 Октября 2017
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    Путин назвал губительным нагнетание военной риторики вокруг КНДР

    Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал нарушение КНДР резолюции Совета безопасности ООН. Россия осуждает действия Северной Кореи, подчеркнул он. 

     

    «На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ракетно-ядерной программы Корейской народной демократической народной республики. Вы знаете нашу позицию: мы осуждаем шаги Пхеньяна в нарушение резолюции совета безопасности ООН», — заявил Путин в ходе вручения верительных грамот от новых послов 20 стран. Церемония проходит в Кремле.

    Глава государства также указал на то,что нагнетание военной риторики вокруг Пхеньяна является тупиковым и губительным путем.

    «Все стороны должны проявить сдержанность и искать мирные решения», — заявил президент РФ.

    Автор: Ярослава Замысловатова
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