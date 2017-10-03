Путин назвал губительным нагнетание военной риторики вокруг КНДР

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Москва, 3 октября. Президент РФ Владимир Путин прокомментировал нарушение КНДР резолюции Совета безопасности ООН. Россия осуждает действия Северной Кореи, подчеркнул он.

«На наших глазах раскручивается конфронтационная спираль вокруг ракетно-ядерной программы Корейской народной демократической народной республики. Вы знаете нашу позицию: мы осуждаем шаги Пхеньяна в нарушение резолюции совета безопасности ООН», — заявил Путин в ходе вручения верительных грамот от новых послов 20 стран. Церемония проходит в Кремле.

Глава государства также указал на то,что нагнетание военной риторики вокруг Пхеньяна является тупиковым и губительным путем.