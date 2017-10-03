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Сотрудников Росатома уличили в многомиллионных махинациях с продажей акций
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    Сотрудников Росатома уличили в многомиллионных махинациях с продажей акций

    17:15  3 Октября 2017
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    Росатом уличили в продаже подконтрольной компании на полмиллиарда дешевле рынка

    Москва, 3 октября. На аукционе в рамках реструктуризации непрофильных активов Росатома акции ОАО «Атомспецкомсервис» были проданы по заниженной цене.

    Как стало известно ФАН, уголовное дело возбуждено в отношении неустановленных лиц по факту продажи 100% акций ОАО «Атомспецкомсервис» по цене, ниже рыночной.

    Установлено, что в 2012 году имевшие умысел на получение прав на ликвидные активы ОАО «Атомспецкомсервис», обманом обеспечили победу подконтрольного им ООО «Гермес» в торгах по продаже 100% акций этой организации. 

    Затем «Атомспецкомсервис» на основании решения акционеров, то есть ООО «Гермес», передала в уставной капитал некого ООО «Доминус» объекты недвижимого имущества на 100 млн рублей.

    Результаты оценки, заказанной ОАО «ЦентрАтом», показали, что стоимость акций якобы составляет 546 млн рублей, в то время как реально акции оценивались более чем в 986 млн рублей. 

    ГК «Росатом» причинен материальный вред в особо крупном размере на сумму свыше 1 млн рублей. Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество».

    Автор: Юлия Кошкина
    #мошенничество #росатом #аукцион
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