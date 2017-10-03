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Путин пожелал Испании преодолеть кризис после референдума в Каталонии
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    Путин пожелал Испании преодолеть кризис после референдума в Каталонии

    13:56  3 Октября 2017
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    Путин пожелал Испании преодолеть кризис после референдума в Каталонии

    Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин прокомментировал итоги референдума, который прошел накануне в Испании. По словам главы государства, референдум Каталонии является внутренним делом страны.

    «Не скрою, мы очень переживаем за Испанию, но это, конечно, внутреннее дело испанского правительства», — цитирует его слова агентство РИА Новости. Путин выразил надежду, что стране удастся преодолеть этот кризис.
     

    Напомним, что 90% жителей Каталонии, принявших участие в референдуме, проголосовали на выход из состава Испании. Всего в голосовании приняли участие 2,26 млн человек, это меньше половины из тех, кто имеет право голоса. Тем не менее явка на референдум считается довольно высокой.

    Автор: Дима Оленин
    #путин #каталония
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