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Дорожная разметка «вафельница» может через месяц появиться в России
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    Дорожная разметка «вафельница» может через месяц появиться в России

    13:59  3 Октября 2017
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    Дорожная разметка «вафельница» может через месяц появиться в России

    Москва, 3 октября. Российское правительство может в течение месяца утвердить новую дорожную разметку. Ее предложили эксперты по безопасности дорожного движения в качестве одного из путей решения проблем пробок.

    Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил журналистам, что подписание документов планируется в правительстве в течение 30 дней.

    «На нашем уровне мы подготовим в течение недели, надеюсь, что акт правительства будет в течение месяца», — уточнил Шувалов.

    Идея возникла в 2016 году. Первый вице-премьер РФ поручил внести в правительство проекты нормативных правовых актов, которые регламентируют применение новой дорожной разметки на перекрестках — узора в виде желтой диагональной сетки. 

    Сейчас подобная разметка применяется в качестве эксперимента на некоторых улицах столицы. Разметку «вафельницу» можно увидеть на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской с улицей Ленинская слобода.

    Автор: Алексей Громов
    #россия #кабмин #дороги
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