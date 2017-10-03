Дорожная разметка «вафельница» может через месяц появиться в России

В Избранное

Москва, 3 октября. Российское правительство может в течение месяца утвердить новую дорожную разметку. Ее предложили эксперты по безопасности дорожного движения в качестве одного из путей решения проблем пробок.

Первый вице-премьер РФ Игорь Шувалов заявил журналистам, что подписание документов планируется в правительстве в течение 30 дней.

«На нашем уровне мы подготовим в течение недели, надеюсь, что акт правительства будет в течение месяца», — уточнил Шувалов.

Идея возникла в 2016 году. Первый вице-премьер РФ поручил внести в правительство проекты нормативных правовых актов, которые регламентируют применение новой дорожной разметки на перекрестках — узора в виде желтой диагональной сетки.

Сейчас подобная разметка применяется в качестве эксперимента на некоторых улицах столицы. Разметку «вафельницу» можно увидеть на пересечении Башиловской и 2-й Квесисской, а также Автозаводской с улицей Ленинская слобода.