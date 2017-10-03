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Политика
Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на «продвижение демократии» в Китае
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    Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на «продвижение демократии» в Китае

    13:43  3 Октября 2017
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    Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на «продвижение демократии» в Китае

    Вашингтон, 3 октября. Бюро по вопросам демократии, прав человека и труда Госдепа США выделит 1,5 млн долларов на продвижение гражданского общества, верховенства закона и свободы слова в КНР. Об этом сообщается в документе на правительственном сайте грантов.

    Сейчас сотрудники Госдепа ищут подрядчиков, которые смогут найти «новые творческие подходы» к делу, сообщает RT. В частности, к рассмотрению принимаются заявления от людей, которые в будущем смогут способствовать укреплению безопасности и стабильности в регионе. Кроме того, заявитель должен отстаивать интересы США.

    Госдеп США выделит 1,5 млн долларов на «продвижение демократии» в Китае

    В Госдепе подчеркнули, что приоритет отдается заявкам тех людей, которые способны создать новые подходы к продвижению прав человека в КНР.

    «Проекты должны предполагать незамедлительное достижение результата», — отмечается в документе.

    Особое внимание исполнителям необходимо уделить борьбе за независимость китайской судебной системы, а также помощи особо уязвимым слоям населения в Китае.

    Автор: Дима Оленин
    #сша #китай #демократия
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