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Воскресная бойня в Вегасе: кто стоит за «жизнерадостным террористом» Пэддоком
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    Воскресная бойня в Вегасе: кто стоит за «жизнерадостным террористом» Пэддоком

    13:54  3 Октября 2017  /обновлено: 13:54  03 Октября 2017
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    Воскресная бойня в Вегасе: кто стоит за «жизнерадостным террористом» Пэддоком

    Воскресная бойня в американском Лас-Вегасе, в результате которой в больницы города попало 527 человек, а еще 59 людей, включая и офицера полиции Лас-Вегаса, были убиты на месте, обрастает все большим числом подробностей. Однако, как и в случае террористических актов 9/11 или убийства Джона Кеннеди в Далласе, складывающаяся картина произошедшего по-прежнему оставляет массу пространства для различных трактовок и объяснений хронологии теракта, действий главного подозреваемого и его реальных мотиваций.

    Что же известно сегодня о личности и действиях Стивена Пэддока, и какие неувязки уже сегодня присутствуют в официальной версии?

    Страшная жатва

    Согласно данным полиции Лас-Вегаса и последующим заявлениям должностных лиц, официальная версия следствия говорит о маньяке-одиночке, который с помощью автоматического оружия устроил бойню среди зрителей музыкального фестиваля, который проходил прямо на улицах Лас-Вегаса. Около 08.08 мск (что соответствует 22.08 местного времени Лас-Вегаса) 64-летний местный житель Стивен Пэддок открыл огонь по толпе из свыше 22 тысяч посетителей концерта на открытом воздухе. Громадное число убитых и раненых было связано с тем, что Пэддок вел огонь из автоматического оружия, а плотная толпа зрителей была для него практически «как на ладони» — перед началом теракта Пэддок снял комфортабельный номер на 32-м этаже в близлежащей гостинице Mandalay Bay.

    Воскресная бойня в Вегасе: кто стоит за «жизнерадостным террористом» Пэддоком

    Дополнительную неразбериху в ситуацию внесла паника, возникшая в толпе, — в первые минуты после начала стрельбы люди просто не осознавали, откуда ведется огонь, и инстинктивно падали навзничь, что позволило Пэддоку спокойно продолжать свою страшную «жатву». Кроме того, не слишком профессиональными оказались и действия полиции и службы безопасности фестиваля — вместо организации быстрой эвакуации людей с простреливаемой площадки они еще около десяти минут пытались определить, откуда ведется стрельба, призывая людей «сохранять спокойствие».

    Итогом такого развития событий стало то, что теракт фактически закончился «сам по себе» — у засевшего в номере гостиницы Пэддока закончились патроны и удобные цели. Последний выстрел лас-вегасовский террорист приберег для себя — когда полиция, наконец, ворвалась в нужный номер, оказалось, что Стивен Пэддок уже покончил жизнь самоубийством.

    Жизнерадостный маньяк

    Впрочем, версия о самоубийстве Пэддока, как и то, что именно он был исполнителем теракта, пока еще не подтверждена окончательно. Уже очевидно, что стрельба велась из номера, снятого Пэддоком. Более того, в номере были найдены 23 единицы стрелкового оружия. Однако подтвердить то, что именно Пэддок пронес все эти смертоносные стволы в свой номер, пока что невозможно — правила обращения с огнестрельным оружием в США (знаменитая 2-я поправка к Конституции) достаточно либеральны. Так, администрация отелей обычно не досматривает багаж своих постояльцев, и о подозрительном весе их саквояжей может сообщить полиции и спецслужбам только прислуга, помогающая постояльцам донести вещи до их номера.

    Не было вопросов к террористу и у продавцов оружия — как оказалось, кроме 23-х единиц стрелкового оружия, найденных в номере гостиницы Mandalay Bay, еще 19 единиц огнестрела было найдено в доме Пэддока в городе Мескит. Все это оружие было приобретено на законных основаниях — более того, владелец уже установленного магазина, продавшего Стивену Пэддоку часть этого арсенала, сообщил, что, покупая товар, мужчина не демонстрировал признаков возможной психической нестабильности и прошел все необходимые проверки. Согласно законам штата Невада, при покупке огнестрельного оружия владелец магазина обязан проверить покупателя на судимость, нарушения закона, а также проверить отсутствие прохождения в медицинских учреждениях лечения, связанного с психическими отклонениями и заболеваниями.

    Столь же неожиданным стало известие о причастности Пэддока к теракту и для его соседей в Меските. Согласно их информации, Пэддок никогда не демонстрировал каких-либо признаков странного или вызывающего поведения, проживая в этом тихом городке спокойной старостью американского пенсионера. Они его характеризовали исключительно положительно. Не было никаких компрометирующих данных на Пэддока и у полиции Мескита.

    Интересным является и тот факт, что Пэддок до начала стрельбы в Лас-Вегасе никак не был связан с армией или с войной. Да и сам факт владения большей частью найденного арсенала и умения Пэддока с ним обращаться вызывает массу вопросов. Об этом заявил его брат, Эрик Пэддок. Согласно его интервью, Стивен владел лишь неавтоматическим огнестрельным оружием и скорее был страстным любителем азартных игр. «Откуда ему взять автоматическое оружие? У него не было военного прошлого и тому подобного. Когда вы узнаете о нем больше, то поймете, что он жил в доме в Меските и ездил поиграть в Лас-Вегасе», — заявил Эрик представителям прессы. Согласно его словам, он в свое время помог перебраться брату из влажной Флориды в засушливую Неваду, где климат более благоприятен для престарелых людей.

    Воскресная бойня в Вегасе: кто стоит за «жизнерадостным террористом» Пэддоком

    Согласно данным СМИ, Стивен Пэддок с 1985 по 1988 год работал в оборонном концерне «Локхид-Мартин», откуда он ушел в мелкий бизнес. Чуть позже он развелся со своей первой женой, ныне проживающей отдельно от него, в Лос-Анджелесе. В официальном браке у Пэддока не было детей. В последнее время он проживал совместно с 62-летней Мэрилу Дэнли, с которой он состоял в гражданском браке. Этот союз также был бездетным. Первоначально Дэнли подозревали в соучастии в теракте, так как Пэддок, заселившись в Mandalay Bay еще 28 сентября, несколько раз пользовался удостоверением личности Дэнли, играя в местном казино. Однако впоследствии оказалось, что Пэддок жил в номере в Лас-Вегасе один — его гражданская жена находится сейчас за границей.

    Это наш смертник!

    Но основная интрига сейчас уже развивается совсем по другой линии. Попытка выставить Пэддока неуравновешенным маньяком-одиночкой разбивается не только об его фактическое прошлое, которое не так и просто привязать к расчетливому и хорошо спланированному расстрелу толпы из окон 32-го этажа, но и к последующим заявлениям.

    Так, уже на следующий день после теракта в Лас-Вегасе с официальным заявлением выступила группировка «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ). Согласно сообщению ИГ1, Стивен Пэддок, он же Абу аль Бар аль Амрики — это «солдат Халифата», который добровольно откликнулся на призыв главы ИГ, Абу Бакра аль-Багдади, атаковать «крестоносцев», под которыми подразумеваются не только военнослужащие США, но и, в первую очередь, американские граждане. Такие заявления со стороны «Исламского государства»1 никогда не следуют в ответ на любой теракт, совершенный в мире — ИГ достаточно щепетильно даже в признании террористов-одиночек своими «солдатами». Так, например, пока что ни один из актов «телефонного минирования» в России так и не удостоился такого рода «печати соответствия» со стороны ИГ.

    Воскресная бойня в Вегасе: кто стоит за «жизнерадостным террористом» Пэддоком

    Надо сказать, что такое заявление ИГ в значительной мере спутало карты американским спецслужбам, которые практически сразу уцепились за спасительную версию «маньяка-одиночки». Более того, пока что ЦРУ и ФБР всячески отрицают «исламский след», утверждая, что Пэддок не имел контактов с представителями ИГ или другими международными террористическими группировками. Однако, как показывает практика последних терактов в самих США и в Европе, большая часть террористов получают «инициацию» дистанционно, с помощью Интернета или социальных сетей, что делает отслеживание такого рода губительных контактов очень затруднительным, если не невозможным.

    В любом случае, вне зависимости от того, что покажет дальнейшеее следствие, пока можно сказать, что сюжет «маньяка из Лас-Вегаса» имеет больше странных подробностей и неясных вопросов, нежели установленных фактов и четких ответов.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Алексей Анпилогов
    #сша #иг #игил #лас-вегас
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