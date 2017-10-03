Путин: Россия заинтересована в успешной работе иностранных послов в РФ

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Москва, 3 октября. РФ заинтересована в том, чтобы работа иностранных послов в России была успешной и эффективной. Об этом сообщил глава государства Владимир Путин.

«В качестве послов вам доверена важная и ответственная миссия вести переговоры с правительством Российской Федерации, с нашими ведомствами, парламентариями, представителями общественности, вести вопросы развития двусторонних отношений ваших стран с Россией», — сказал российский лидер на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Как заявил ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, Кремль надеется, что новый посол США в России Джон Хантсман внесет весомый вклад в реставрацию отношений двух стран.

Накануне 57-летний Хантсман прибыл в российскую столицу вместе со своей супругой Мэри Кэй.