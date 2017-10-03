Путин назвал цель переговоров по Сирии в Астане

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Москва, 3 октября. Переговоры по Сирии в Астане должны создать благоприятные условия для встреч по урегулированию кризиса в САР в Женеве, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Президент России обратил внимание на цель проведения переговоров по Сирии в Астане.

«Сам процесс в столице Казахстана призван создать благоприятные условия для политического урегулирования в рамках женевских переговоров, — заметил российский лидер. — Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирования освобожденных территорий».

По мнению главы страны, к этим процессам должна присоединиться каждая страна, которая «искренне желает мира Сирии и ее народу, искренне желает возвращения беженцев к родным очагам».