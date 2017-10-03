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Путин назвал цель переговоров по Сирии в Астане
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    Путин назвал цель переговоров по Сирии в Астане

    13:38  3 Октября 2017  /обновлено: 13:52  03 Октября 2017
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    Путин назвал цель переговоров по Сирии в Астане

    Москва, 3 октября. Переговоры по Сирии в Астане должны создать благоприятные условия для встреч по урегулированию кризиса в САР в Женеве, заявил президент России Владимир Путин во время церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

    Президент России обратил внимание на цель проведения переговоров по Сирии в Астане.

    «Сам процесс в столице Казахстана призван создать благоприятные условия для политического урегулирования в рамках женевских переговоров, — заметил российский лидер. — Неотложной задачей сегодня является увеличение поставок гуманитарной помощи и разминирования освобожденных территорий».

    Путин назвал цель переговоров по Сирии в Астане

    По мнению главы страны, к этим процессам должна присоединиться каждая страна, которая «искренне желает мира Сирии и ее народу, искренне желает возвращения беженцев к родным очагам».

    Автор: Катерина Тимошенская
    #путин #сирия #переговоры #астана #женева
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