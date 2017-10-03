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Военный эксперт объяснил, почему Украина стала страной победившей контрреволюции
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    Военный эксперт объяснил, почему Украина стала страной победившей контрреволюции

    13:39  3 Октября 2017
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    Военный эксперт объяснил, почему Украина стала страной победившей контрреволюции

    Киев, 3 октября. Украинский военный эксперт Алексей Арестович, бывший одним из активных сторонников Майдана, заявил о полном провале, который постиг «революцию достоинства». По его мнению, поражение произошло, когда на трибуну Майдана вышли такие политики, как Арсений Яценюк, Владимир Кличко и Олег Тягнибок.  

    «Майдан не победил, Майдан проиграл в Украине. Проиграли все виды майданов, которые были. В тот момент, когда на трибуну выперлись три наших чуда — Яценюк, Кличко и Тягнибок», — заявил Арестович в эфире SobiNews.

    По его мнению, Украина последовательно потеряла все «потенциалы Майдана», и ярким подтверждением этого стали события 3 сентября этого года, когда на улице Грушевского толпа молодых людей разгромила мебельный магазин, владелец которого стер со стены граффити времен госпереворота с изображением Тараса Шевченко, Леси Украинки и Ивана Франко.

    «Все, что осталось от запала революционеров, – это разгромить мебельный магазин на Крещатике»,  — заметил Арестович, добавив: «У нас теперь страна победившей контрреволюции».

    Автор: Алексей Громов
    #киев #украина #майдан #эксперт #поражение
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