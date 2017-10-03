Путин: РФ продолжит вносить посильный вклад в урегулирование ситуации в Сирии

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Москва, 3 октября. Президент России Владимир Путин сообщил, что РФ продолжит вносить посильный вклад в урегулирование ситуации в Сирии.

«Россия будет и впредь вносить посильный вклад в эти усилия, в частности, на сирийском направлении», — сказал российский лидер на проходящей в Кремле церемонии вручения верительных грамот от новых послов 20 стран.

Ранее глава государства заявил, что достигнутые в Астане договоренности по созданию в Сирии зон деэскалации создают условия для продвижения к прямому межсирийскому диалогу.