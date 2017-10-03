Поиск
Лента новостей
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Екатеринбург Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Севастополь Челябинск Оренбург Архангельск Вологда Калининград Карелия Сыктывкар Мурманск Новгород Псков Хабаровск Воронеж Пермь
Закрыть
Весь мир
Доминиканская Республика может ввести систему Tax Free
Весь мир
Курды выразили благодарность России за сбалансированную позицию по референдуму
Следующая Новость
Закрыть
Популярные запросы
Загрузка...

    Нажмите CTRL + D, чтобы добавить в закладки эту страницу.

    Курды выразили благодарность России за сбалансированную позицию по референдуму

    13:43  3 Октября 2017
    33

    Курды выразили благодарность России за сбалансированную позицию по референдуму

    Эрбиль, 3 октября. Власти Иракского Курдистана оценили сбалансированную позицию Москвы по отношению к референдуму о независимости, который состоялся в конце сентября.

    Старший советник президента Курдистана Хемин Хаврами сообщил, что посетил генеральное консульство РФ в столице автономии городе Эрбиль. Во время встречи с российскими дипломатами он сообщил о планах на дальнейшие действия и будущую работу правительства региона, а также выразил благодарность политического руководства автономии за то, что Россия заняла сбалансированную позицию после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

    Ранее сообщалось, что многие страны Запада и Ближнего Востока не поддержали проведение референдума в Курдистане. Парламент Ирака запретил проведение плебисцита в автономии и наделил премьера страны полномочиями ввести войска на курдские территории.

    Курды выразили благодарность России за сбалансированную позицию по референдуму

    Автор: Алексей Громов
    #россия #курды #ирак #референдум
    Комментарии:
    Загрузка...
    Загрузка...
    Видео Все
      Инфографика Все

        Киевские евреи позабыли, кто их убивал в Бабьем Яру

        17:00 2 Октября 2017 50204

        Киевляне прошли «Маршем мира», скандируя «Смерть врагам»

        17:24 21 Сентября 2017
        106846

        Украинские медики потребовали еды и уважения

        10:56 19 Сентября 2017
        29829

        Фрукты и овощи в Киеве обработали ядом, чтобы не растащили Украину

        12:26 18 Сентября 2017
        44167

        Мэр Львова Садовый: Порошенко поступил низко, он опозорил Украину

        11:11 14 Сентября 2017
        25364
        Закрыть
        Нажмите "Сохранить", чтобы читать "РИА ФАН" на главной ЯндексаСохранить
        Популярное на сайте
        Читайте нас в соцсетях
        Самое обсуждаемое
        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        Киев без горячей воды и отопления: тысяча домов сегодня, 20 тысяч – завтра

        12:34   3 Октября 2017
        563
        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        42 единицы оружия изъяли у стрелка из Лас-Вегаса

        9:22   3 Октября 2017
        930
        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        Сирия: ВКС РФ уничтожили семь полевых командиров ИГ

        8:29   3 Октября 2017
        3812
        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        Депутат Рады рассказал подробности конфликта между Порошенко и Аваковым

        6:21   3 Октября 2017
        3906