Курды выразили благодарность России за сбалансированную позицию по референдуму

В Избранное

Эрбиль, 3 октября. Власти Иракского Курдистана оценили сбалансированную позицию Москвы по отношению к референдуму о независимости, который состоялся в конце сентября.

Старший советник президента Курдистана Хемин Хаврами сообщил, что посетил генеральное консульство РФ в столице автономии городе Эрбиль. Во время встречи с российскими дипломатами он сообщил о планах на дальнейшие действия и будущую работу правительства региона, а также выразил благодарность политического руководства автономии за то, что Россия заняла сбалансированную позицию после проведения референдума о независимости Иракского Курдистана.

Ранее сообщалось, что многие страны Запада и Ближнего Востока не поддержали проведение референдума в Курдистане. Парламент Ирака запретил проведение плебисцита в автономии и наделил премьера страны полномочиями ввести войска на курдские территории.