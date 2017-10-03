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К диверсии на базе под Винницей привели преступные приказы руководства — ГПУ
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    К диверсии на базе под Винницей привели преступные приказы руководства — ГПУ

    13:50  3 Октября 2017
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    К диверсии на базе под Винницей привели преступные приказы руководства — ГПУ

    Киев, 3 октября. Причиной пожара на военных складах в Винницкой области могла стать служебная халатность. Об этом во вторник заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

    «Этот режим массово нарушался с согласия, а также по приказу руководителя этой базы. Поэтому в ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии», — цитирует слова политика издание УНН.

    Напомним, инцидент произошел 26 сентября. Согласно предварительным данным, пожар уничтожил приблизительно 32 тысячи тонн боеприпасов. Ущерб оценивается в 800 миллионов долларов.

    Автор: Алексей Громов
    #украина #винница
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