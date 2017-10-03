К диверсии на базе под Винницей привели преступные приказы руководства — ГПУ

Киев, 3 октября. Причиной пожара на военных складах в Винницкой области могла стать служебная халатность. Об этом во вторник заявил генеральный прокурор Украины Юрий Луценко.

«Этот режим массово нарушался с согласия, а также по приказу руководителя этой базы. Поэтому в ближайшие дни мы будем выполнять определенные процессуальные действия и вручать подозрения тем, кто, вероятно, причастен к служебной халатности, которая привела к этой диверсии», — цитирует слова политика издание УНН.