Ирак и Иран провели военные учения у границ Курдистана

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Багдад, 3 октября. Военнослужащие Ирака и Ирана провели крупномасштабные учения возле курдской автономии.

Арабские СМИ сообщают, что в учениях были задействованы авиационные, артиллерийские и бронетанковые подразделения Ирака и Ирана. Маневры проводились на приграничных территориях с Иракским Курдистаном.

Командующий сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана Могаммад Пакпур отметил, что обе страны имеют общих врагов и намерены обеспечить безопасность своих границ.

Власти Курдистана подчеркнули, что учения происходили всего в 250 метрах от границы автономии и связали их с недавним референдумом о независимости Курдистана.

Ранее «Газета.ру» написала, что в ходе референдума более 90 процентов населения автономии проголосовали за отделение от Ирака.