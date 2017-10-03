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Ирак и Иран провели военные учения у границ Курдистана
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    Ирак и Иран провели военные учения у границ Курдистана

    13:27  3 Октября 2017
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    Ирак и Иран провели военные учения у границ Курдистана

    Багдад, 3 октября. Военнослужащие Ирака и Ирана провели крупномасштабные учения возле курдской автономии.

    Арабские СМИ сообщают, что в учениях были задействованы авиационные, артиллерийские и бронетанковые подразделения Ирака и Ирана. Маневры проводились на приграничных территориях с Иракским Курдистаном.

    Командующий сухопутными силами Корпуса стражей Исламской революции Ирана Могаммад Пакпур отметил, что обе страны имеют общих врагов и намерены обеспечить безопасность своих границ.

    Власти Курдистана подчеркнули, что учения происходили всего в 250 метрах от границы автономии и связали их с недавним референдумом о независимости Курдистана.

    Ранее «Газета.ру» написала, что в ходе референдума более 90 процентов населения автономии проголосовали за отделение от Ирака.

    Ирак и Иран провели военные учения у границ Курдистана

    Автор: Алексей Громов
    #курды #учения #ирак #иран
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