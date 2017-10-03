Прокурор рассказал, сколько домов и квартир у Улюкаева

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Москва, 3 октября. В собственности семьи бывшего главы Минэкономразвития России Алексея Улюкаева 15 квартир в Москве, Подмосковье и Смоленске, а также более 10 земельных участков, заявил прокурор в суде.

Обвинение представило список домов и квартир, которые находятся в собственности семьи Улюкаева. Так, родственники бывшего министра являются владельцами четырех квартир в столице: двухкомнатных на Малой Лубянке и Воскресенской, четырехкомнатной на улице Малая Бронная и пятикомнатной на Улофа Пальме.

Также у Улюкаевых есть дома с участками в Подмосковье, в Смоленской области и в Ялте.

Адвокат подсудимого Тимофей Гриднев в свою очередь обратил внимание, что большая часть названых домов и квартир уже давно не принадлежит бывшему министру, передает РИА Новости.