Путин: Россия ждет рассмотрения инициативы о вводе миротворцев в Донбасс в СБ ООН

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Москва, 3 октября. Как заявил в ходе церемонии вручения верительных грамот новым послам в Кремле президент Владимир Путин, в настоящее время Россия рассчитывает на деловое и конструктивное рассмотрение инициативы о введении миротворческой миссии в Донбасс в Совбезе ООН.

«Для придания дополнительного импульса процессу урегулирования Россия недавно выступила с инициативой учреждения миссии ООН по содействию охране наблюдателей ОБСЕ в Донбассе, — напомнил Путин. — Рассчитываем на деловое конструктивное обсуждение этого положения в рамках Совета безопасности ООН».

Президент подчеркнул, что все необходимые пункты для урегулирования кризиса на востоке Украины были прописаны в минских соглашениях, принятых в 2015 году.

Напомним, ранее российские политики неоднократно указывали, что Киев сознательно тормозит выполнение минских договоренностей, как в общем так и в частностях — с молчаливого попустительства Евросоюза. Некоторые радикальные украинские политики также утверждали, что Киев должен «имитировать» выполнение минских соглашений, но ни в коем случае не приступать к их реализации.