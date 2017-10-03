Донбасс сегодня: перемирие окончено, морпех ВСУ отказался стрелять по ДНР, провокация у Крымского

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Донбасс, 3 октября. ДНР и ЛНР под огнем минометов. Украинский морпех поплатился здоровьем за отказ стрелять по поселку ДНР. Фейковый обстрел Крымского. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Донецкое направление

Разрушительный огонь киевских силовиков из тяжелых орудий, танков и минометов по ДНР продолжается. За минувшие сутки только в Донецке в результате попаданий мин разрушены три домостроения.

Всего по территории республики было выпущено более 120 танковых, артиллерийских снарядов и мин различного калибра. Обстрелам подверглись 17 населенных пунктов ДНР. Режим прекращения огня украинской стороной был нарушен 35 раз. В последние дни прослеживается четкая тенденция к эскалации конфликта по всем направлениям обороны Донецкой народной республики.

На мариупольском направлении военная разведка ДНР фиксирует укрепление позиций ВСУ и прибытие дополнительных единиц боевой техники. В этот район было переброшено четыре танка Т-64 БВ и пять БМП. Бесконтрольное минирование территории, прилегающей к населенным пунктам Павлополь и Пищевик, происходит с использованием самодельных взрывных устройств без составления карт минных полей.

Луганское направление

В оперативные сводки военного командования Народной милиции ЛНР возвращается отсутствовавшая с начала «школьного» перемирия статистика минометных обстрелов мирных городов и сел республики.

За минувшие сутки по территориям семи населенных пунктов ЛНР солдаты ВСУ и Национальной гвардии выпустили более 30 мин различного калибра. Также активно применялись гранатометы, штатное вооружение боевых машин пехоты и стрелковое оружие. Режим прекращения огня был нарушен 11 раз.

В Луганске отметили, что войска Киева продолжают рассматривать силовой вариант решения конфликта в Донбассе как основной. На данный момент луганская разведка фиксирует сосредоточение основных усилий ВСУ на охране и обороне ранее занятых районов и инженерном дооборудовании позиций.

Прозрение морпеха

Не рядовой случай произошел в подразделении 36-й обр морской пехоты ВСУ. Согласно информации донецкой разведки, матрос Станкевич в ультимативной форме отказался выполнить приказ командира на открытие минометного огня по подконтрольному ДНР поселку Коминтерново на юге республики. За непослушание матрос был жестоко избит командиром — младшим лейтенантом Ткачуком.

Результатом «воспитания» матроса стали сломанные ребра и сотрясение мозга, с которыми морпех был доставлен в госпиталь. «Отец-командир», чтобы уйти от ответственности за нанесение тяжких телесных повреждений, произошедшее списал на травмы, полученные по неосторожности во время выполнения хозяйственных работ.

Провокация у Крымского

Накануне украинскими СМИ была распространена информация о «провокации боевиков ЛНР» в районе подконтрольного ВСУ села Крымское Луганской области. Информация была подана на основании заявления пресс-центра штаба так называемой АТО, который, в свою очередь, ссылался на данные украинской стороны в СЦКК (совместный центр контроля и координации прекращения огня — прим. ред.).

Военнослужащим армии ЛНР вменяется обстрел района проведения ремонтных работ по восстановлению поврежденного газопровода. Командование Народной милиции ЛНР опровергло данные обвинения и раскрыло подробности инцидента.

Так, 1 октября около 23 часов вечера с направления подконтрольного ВСУ села Крымске украинскими силовиками был произведен обстрел позиций Народной милиции ЛНР в районе села Сокольники. Киев использовал 82-мм минометы, БМП, АГС и стрелковое вооружение. По сообщению военного спикера ЛНР подполковника Андрея Марочко, данный обстрел и был зафиксирован украинской стороной в СЦКК.

Луганские военные также раскрыли механизм согласования ремонтных работ на поврежденных участках.

«Украинская сторона представляет заявку в СЦКК в город Соледар, где она рассматривается, даются гарантии безопасности с нашей (НМ ЛНР) и украинской стороны. Затем проведение работ контролируется зеркальным патрулем миссии ОБСЕ», — подчеркнул представитель Луганска.

Но что касается миссии ОБСЕ, то «акт агрессии со стороны ЛНР» в отчетах не отражен вовсе, то есть его попросту не было. Из чего выходит простой вывод — описанная выше провокация спланирована и осуществлена киевскими силовиками для обвинения армии ЛНР в нарушении перемирия и в срыве гуманитарных инициатив по ремонту инфраструктуры. И во всем этом спектакле ВСУ прикрывает украинская сторона в СЦКК.