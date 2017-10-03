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Сирия: корреспондент ФАН снял на видео, как Дейр эз-Зор восстанавливается после блокады ИГИЛ
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    Сирия: корреспондент ФАН снял на видео, как Дейр эз-Зор восстанавливается после блокады ИГИЛ

    14:23  3 Октября 2017
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    Сирия: корреспондент ФАН снял на видео, как Дейр эз-Зор восстанавливается после блокады ИГИЛ

    Специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН) побывал в не так давно деблокированных районах Дейр эз-Зора. Город восстанавливается от длившейся несколько лет осады, которая стала причиной страдания мирных жителей, лишенных какого бы то ни было сообщения с контролируемыми официальным Дамаском территориями. Боевики «Исламского государства»1 (запрещено в РФ) пытались взять окруженный ими Дейр эз-Зор не столько силой оружия, сколько голодом.

    В условиях блокады цены на продовольствие повысились в разы. Например, стоимость обычного сахара подскочила до 3900 сирийских лир, а  масла — до 5500. Это поставило гражданское население Дейр эз-Зора, остававшееся в городе, на грань гуманитарной катастрофы. Однако международные организации молчали о преступлениях ИГИЛ1 (запрещено в РФ) и сложном положении жителей города.

    Сирия: корреспондент ФАН снял на видео, как Дейр эз-Зор восстанавливается после блокады ИГИЛ

    В период осады, только сирийское правительство и Россия работали над тем, чтобы найти пути и средства для облегчения страданий гражданских и военных лиц, заблокированных в Дейр эз-Зоре. Не последнюю роль сыграли в этом ВКС РФ, которые активно использовали свою военно-транспортную авиацию для доставки гуманитарных грузов с продовольствием и медикаментами, являясь, по сути, единственной надеждой местных жителей выжить.

    Недавние достижения сирийских правительственных войск, одержанные при поддержке Воздушно-космических сил России, привели к снятию блокады, что способствовало доставке большого количества продовольствия и медикаментов  городу и восстановлению функционирования рынков.

    1 Организация запрещена на территории РФ.

    Автор: Нур Молхем
    #россия #сирия #иг #вкс рф #игил #гуманитарная помощь #дейр эз-зор
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