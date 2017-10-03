Песков объяснил ситуацию с докторской диссертацией Мединского

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Москва, 3 октября. Лишение министра культуры России Владимира Мединского степени доктора наук не является вопросом, который касается администрации Кремля, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Песков прокомментировал сообщения о лишении Мединского степени доктора наук из-за возможного плагиата в диссертации.

«Там еще, насколько мы понимаем, никаких решений не принято на этот счет, там есть некая рекомендация, — напомнил журналистам пресс-секретарь президента России. — В любом случае это не тема, которая касается администрации президента».

Представитель Кремля уточнил, что лишение министра степени доктора наук не является поводом для системных преобразований в этой области.

Ранее Мединский заявил, что контроль за финансовой отчетностью культурных учреждений, которые получают бюджетные гранты, будет ужесточен.