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Осло обвинило Россию в разведении «кротов» в норвежских компаниях
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    Осло обвинило Россию в разведении «кротов» в норвежских компаниях

    13:13  3 Октября 2017
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    Россия назвала обвинения в шпионаже в Осло «вбросом»

    Осло, 3 октября. Посольство России в Осло назвало обвинение в шпионаже со стороны Норвегии спекуляциями в преддверии формирования нового правительства.

    На прошлой неделе руководитель Службы безопасности норвежской полиции (PST) Бенедикте Бьернланд выступила на местном телеканале TV 2, обвинив Россию в шпионаже. Глава PST считает, что агенты РФ заставляют норвежцев следить за работодателями. Телеканал сообщает, что средством давления на граждан могли быть угрозы родственникам, находящимся в России.

    Шпионаж имеет место как в частном, так и в государственном секторе, заявила Бьернланд, однако не смогла назвать конкретные фирмы или службы.

    Российское посольство посчитало необходимым прокомментировать обвинения только спустя почти неделю. Так, российская дипломатическая миссия обвинила PST во лжи ради получения собственной выгоды:

    «Мы понимаем, чем мотивированы подобные вбросы. В преддверии формирования нового правительства, рассмотрения бюджета и изменений в законодательстве для наделения спецслужб дополнительными полномочиями им приходится обращать на себя внимание».

    Кроме того, посольство обратилось к соотечественникам и норвежцам с призывом направлять свои возмущения журналистам и властям:

    «Если вас возмущает «творчество» норвежских журналистов, экспертов или действия (или бездействие, отсутствие реакции) норвежских властей, пишите об этом не только в посольство, но и в соответствующие редакции и инстанции».

    В целом посольство отметило, что ставшее уже традицией в Норвегии использование России в «образе врага» вызывает тревогу, пишут inosmi.ru.

    Автор: Юлия Кошкина
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