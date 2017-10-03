На активисток, зазывавших на митинг Навального в Петербурге, завели административные дела
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Санкт-Петербург, 3 октября. В Петербурге полиция возбудила дела об административном правонарушении в отношении трех девушек, которые сегодня ночью расклеивали листовки с призывами прийти на митинг блогера Алексея Навального на Марсово поле 7 октября.
Как стало известно Федеральному агентству новостей, расклеивали листовки в Петроградском районе. У здания телеканала Россия активисток задержали. К настоящему времени все листовки были сняты со столбов.
Ранее сообщалось, что жители Архангельска сорвали афиши с рекламой митинга Навального и отправили их в урны.