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На активисток, зазывавших на митинг Навального в Петербурге, завели административные дела
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    На активисток, зазывавших на митинг Навального в Петербурге, завели административные дела

    13:28  3 Октября 2017
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    На активисток, зазывавших на митинг Навального в Петербурге, завели административные дела

    Санкт-Петербург, 3 октября. В Петербурге полиция возбудила дела об административном правонарушении в отношении трех девушек, которые сегодня ночью расклеивали листовки с призывами прийти на митинг блогера Алексея Навального на Марсово поле 7 октября.

    Как стало известно Федеральному агентству новостей, расклеивали листовки в Петроградском районе. У здания телеканала Россия активисток задержали. К настоящему времени все листовки были сняты со столбов.

    Ранее сообщалось, что жители Архангельска сорвали афиши с рекламой митинга Навального и отправили их в урны.

     

    Автор: Тимур Румянцев
    #петербург #навальный #листовки
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