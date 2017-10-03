Полиция предотвратила теракт у стадиона перед матчем «ПСЖ»​​​​ в Париже

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Париж, 3 сентября. Французские правоохранительные органы предотвратили теракт перед футбольным матчем «ПСЖ» – «Бордо», который прошел в воскресенье на стадионе «Парк де Пренс» в Париже, говорится в сообщении регионального силового ведомства.

Полиция Парижа обнаружила самодельную бомбу около 4 часов утра 1 октября рядом со стадионом «Парк де Пренс», активировать взрывчатку должен был звонок с мобильного телефона. Силовики арестовали пять подозреваемых, среди которых находился экстремист, ранее попавший в поле зрения французской полиции.

Отметим, что футбольный матч между «ПСЖ» – «Бордо» посетили 47 тысяч болельщиков. Напомним, что в 2015 году возле стадиона «Стад де Франс» произошел взрыв, жертвами которого стали 130 человек.