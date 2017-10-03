Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

В Избранное

Стокгольм, 3 октября. Обладателями Нобелевской премии по физике в этом году стали американские ученые Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бэрриш, ставшие основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

Как уточнили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук, благодаря их работе были пойманы первые гравитационные волны, пишет РИА Новости.

Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (миллион долларов США).