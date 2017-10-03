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Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике
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    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

    13:01  3 Октября 2017  /обновлено: 13:15  03 Октября 2017
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    Названы имена обладателей Нобелевской премии по физике

    Стокгольм, 3 октября. Обладателями Нобелевской премии по физике в этом году стали американские ученые Райнер Вайсс, Кип Торн и Барри Бэрриш, ставшие основателями лазерно-интерферометрической гравитационно-волновой обсерватории LIGO.

    Как уточнили в Нобелевском комитете Королевской шведской академии наук, благодаря их работе были пойманы первые гравитационные волны, пишет РИА Новости.

    Церемония награждения лауреатов состоится в Стокгольме 10 декабря. Сумма каждой из Нобелевских премий в этом году составляет 9 миллионов шведских крон (миллион долларов США).

     

    Автор: Ярослава Замысловатова
    #нобелевская премия
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