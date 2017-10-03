Нужен ли России Памятник примирения: идея монумента в Крыму будоражит общество. ФАН-ТВ

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Российское военно-историческое общество готовится к открытию Памятника примирения в Крыму. Символ объединения Белой и Красной армий в честь столетия революции должен появиться в Севастополе. Под него городское правительство планирует создать целый парк с мемориальным комплексом. Решение установки памятника вызвало огромный общественный резонанс. Представители ветеранских и общественных организаций Севастополя заявили о том, что оно было принято кулуарно, без обсуждения с жителями, и в итоге ведет не к примирению, а к вражде. Идею восприняли неоднозначно и в Москве. Известные историки, публицисты и журналисты поделились с ФАН-ТВ своим мнением о том, нужен ли такой памятник стране.

Виктор Мараховский, главный редактор портала «На Линии», в интервью ФАН-ТВ высказался за установку памятника, но сделал ряд корректировок по поводу того, как нужно его воспринимать:

– Планируется поставить монумент с Родиной-матерью на вершине стелы и склонившими перед ней головы красноармейцем и императорским николаевским солдатом. В этой форме это очень правильный, безусловно, символ. Это символ соединения эпох, преемственности эпох. Это символ того, что существует Родина, у которой бывают разные исторические периоды. Но, товарищи и господа, это не имеет никакого отношения к борьбе между «красными» и «белыми»! Потому что «белые» не были монархистами. Они не были николаевскими солдатами. Напротив, «белые» – это те самые, кто в феврале 1917-го скинул царя, радостно это приветствовал или, как минимум, благосклонно принял, и лишь затем начал бороться с большевиками по причине того, что они расходились во взглядах на дальнейшее политическое и экономическое устройство России.

Я сугубо «за» этот памятник, поскольку он символизирует историческую непрерывность России, но подавать его как примирение между «красными» и «белыми» – легкое, я бы сказал, шулерство. В действительности это всего-навсего примирение советского периода в истории России с царским периодом в той же истории. Примирение между «красными» и «белыми», например, в такой форме, как сейчас предлагается, – оно породит, боюсь, больше вопросов, чем ответов.

Дмитрий «Гоблин» Пучков, писатель, публицист, переводчик, на идею установки в Крыму нового монумента отреагировал так:

– На мой взгляд, сама идея о так называемом примирении никакого смысла не имеет. «Белые» и «красные» примирились в конце 1920-х годов. То есть, когда победили «красные» на территории России, «белые» бежали за границу, и в конце в конце 1920-х годов все, кто хотел вернуться, в том числе военнослужащие, бывшие офицеры, солдаты – все вернулись домой благополучно. На Западе остались только те, кто там сумел материально устроиться, и у них все было хорошо, и те, кто не желал возвращаться в ненавидимую ими большевистскую Россию. Именно эти люди потом отправились служить нацистам. С кем предполагается примиряться? С тем, кто вернулся к себе домой, честно служил, работал там и погиб на полях сражений, или с теми, кто сражался на стороне гитлеровских нацистов, – я не знаю. Нацистскую Германию мы победили. Примиряться там не с кем.

Все мои предки были «красными», и сам я, собственно говоря, точно такой же. Никакие идеи «белых» лично мне не близки, точно так же, как они не близки подавляющему большинству населения нашей страны. О каком примирении идет речь – мне не понятно. Предки примирились давным-давно.

Армен Гаспарян, журналист, историк, писатель, член РВИО, выразил ФАН-ТВ свою точку зрения на идею Памятника примирения:

– Это памятник всем погибшим в годы Гражданской войны, памятник людям, которые поделились на политическое взгляды, где брат убивал брата, а отец мог выступить против сына. Это не идеологический памятник, а памятник нашей с вами памяти, только и всего. Не надо придавать ему элементы, которых в них не было. Те, кто не разменял Родину на политические убеждения, – те, безусловно, с Родиной примирились. Это вовсе не первый памятник примирению сторон в гражданской войне. Если кто-то не знает по непонятно какой причине, на месте гибели генерала Корнилова был установлен памятник, на котором символически изображены и белогвардейцы, и солдаты рабоче-крестьянской Красной армии. Примерно такая же схема с памятником адмирала Колчака в Иркутске.

Кроме того, идея о том, что именно в Крыму как в последней точке Гражданской войны на юге России надо поставить памятник согласию и примирению – это еще в середине «нулевых» обсуждалось. Я считаю, это абсолютно правильно. Гражданская война – это была большая трагедия для нашей страны, мы потеряли 12 миллионов человек, бесценных человеческих жизней. И это момент, который мы, потомки, должны учитывать, во-первых. Во-вторых, примиряться не могли бы участники Гражданской войны, идеология их очень сильно разделила. И они ушли все на суд Божий – и «красные», и «белые» – противниками. Означает ли это, что спустя сто лет после всех драматических событий мы должны точно так же, с тотальной ненавистью и неприятием, относиться друг к другу? Мне кажется, надо помнить о том, что все мы граждане одной страны, что это наша история – очень тяжелая и драматичная. А если этот памятник, в свою очередь, позволит людям заострить внимание на той трагедии, которая тогда происходила, когда русские убивали русских на потеху Запада, то мне кажется, что это будет хорошо и правильно.

Егор Яковлев, историк, блогер, опасается, как бы установка Памятника примирения не привела к разжиганию вражды в обществе:

– Примирение между «красными» и «белыми» состоялось в годы Великой Отечественной войны. И примирение состоялось между той частью русской эмиграции, которая между своей ненавистью к большевикам, победившим их во время Гражданской войны, выбрало все-таки судьбу своей Родины, выбрало борьбу за эту Родину. Мы знаем, что в годы войны Александр Вертинский, например, вернулся в Советский Союз и пел песню:

«Чуть седой,

как серебряный тополь,

Он стоит, принимая парад.

Сколько стоил ему Севастополь?

Сколько стоил ему Сталинград?»

Это песня о Сталине. Вот представьте себе, Вертинский вернулся в 1943 году, еще идет война, даже существует угроза Москве, а он стремится на Родину. Вот это для меня реальный символ примирения.

Никакого примирения с теми эмигрантами, которые встали на сторону гитлеровского режима, быть не может. Все разговоры о примирении – это искусственное разжигание гражданской розни сегодня, потому что, как бы мы ни относились к Белой армии, но она сражалась за ту Россию, в которой сохранялась сословность, социальное неравенство. Красная армия сражалась за ликвидацию этого социального неравенства. И поскольку в нашей стране этот вопрос не решен, социальное неравенство существует, и есть значительное число людей, которых это не устраивает, то выходят те люди, которые протестуют против памятника, в котором утверждается примирение с этим социальным неравенством. То есть, таким образом они выражают протест против социального неравенства, очень серьезного, которое существует в современной России.

Борис Юлин, военный историк, эксперт, оставляет решение этого вопроса на долю жителей Крыма:

– Примирение было уже давно, еще в советские годы. Сейчас под лозунгами примирения как раз-таки разжигается рознь между людьми, потому что сейчас под примирением называют то, что «красные» должны покаяться, должны признать, что они были исчадиями ада, а «белые» должны решить, прощать их или нет. Это не примирение, это раскол. Я считаю, что севастопольцы имеют полное право решать, что будет украшать их город и не будет его украшать. Кстати, питерцы в свое время тоже очень хорошо решили насчет доски Маннергейму…

Идея создания мемориала – символа объединения «белых» и «красных» в Крыму – впервые была высказана в 2015 году. Казалось, тогда никто не ожидал, какие ожесточенные споры она за собой повлечет. Вскоре появился проект Памятника примирения в Севастополе, за установку которого взялось Российское военно-историческое общество. Руководство организации от комментариев отказалось.

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