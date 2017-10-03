Заслуженный артист РФ Виктор Савченков умер на следующий день после дня рождения

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Красноярск, 3 октября. Заслуженный артист России Виктор Савченков скончался в возрасте 69 лет, сообщили в пресс-службе Красноярского музыкального театра.

Савченков умер 1 октября, на следующий день после своего дня рождения.

«Вся жизнь Виктора Савченкова была связана с музыкальным искусством», — цитирует «Газета.Ru» представителей театра, в котором работал актер.

Отмечается, что Савченков обладал уникальным сочетанием природной одаренности и классического образования. Все это помогало ему блистательно справляться со своими ролями.

Панихида по актеру пройдет 4 октября в Красноярском музыкальном театре.