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В Раде назвали мифом возможность продления закона об особом статусе Донбасса
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    В Раде назвали мифом возможность продления закона об особом статусе Донбасса

    13:02  3 Октября 2017
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    В Раде назвали мифом возможность продления закона об особом статусе Донбасса

    Киев, 3 октября. Представитель кабинета министров Украины Вадим Денисенко в Верховной раде прокомментировал готовящийся к рассмотрению в парламенте новый документ, получивший известность как закон о реинтеграции Донбасса. По его мнению, никакого особого статуса для Донбасса не будет.

    Денисенко назвал мифом возможность продления закона об особом статусе Донбасса, который, по его словам, был запущен одной из политических сил в Раде два года назад.

    «Ни тогда, ни сейчас никакого особого статуса для Донбасса нет, и за это никто никогда не проголосует в этом парламенте», — отметил чиновник.

    Денисенко также заявил, что не видел окончательного варианта нового документа, получившего известность как закон о реинтеграции Донбасса. 

    «В течение последних суток появляется так много новых мифов насчет характера этого законопроекта, что нужно его смотреть, а потом уже комментировать», — заключил он.

    В Раде назвали мифом возможность продления закона об особом статусе Донбасса

    Напомним, ранее глава Донецкой народной республики Александр Захарченко заявил, что Киев не намерен принимать закон об особом статусе Донбасса, так как это будет означать конец «режима Порошенко».

    Автор: Тимур Румянцев
    #донбасс #украина
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